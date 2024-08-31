幻藍小熊（GENBLUE）近來推出首支韓文新單曲〈COCOCO〉，登上韓國打歌舞台，宣布在韓國正式出道。她們為了新歌用心進行大改造，每天積極訓練體能、身材自我管理，成員許媛媛為了打造新造型，把頭髮留長到超過30公分，而被封為「最美國中生」NICO透過瑜珈、吃水煮食物來調整體態，還被之前自認團中第一美的采甄稱讚，NICO現在美出新高度。

6位成員在培訓期間，累積好默契、深厚情誼，采甄最近靠吃沙拉來讓膚質變好，不過下秒卻大讚NICO外型變得超亮眼，並直誇：「漂亮臉蛋代表就是她。」她們也一致公認頭髮留長的許媛媛變身充滿仙女氣質，魅力十足。

幻藍小熊宣布在韓國出道，推出韓文新單曲。（天空娛樂提供）

她們錄製韓文新歌前，勤練韓文發音，XXIN、許媛媛、采甄、毓、NICO都向韓籍成員AYEON請教正確發音，每次錄唱的成果都請AYEON確認發音，還花1個多月磨練唱功，日前首登韓國打歌舞台《ENA K-POP UP CHART SHOW》，台妞韓團初登場，有台灣、韓國粉絲到場應援，她們得知後感動紅了眼眶，XXIN說：「台灣歌迷當天飛來參加我們的打歌舞台後，隔天一早又搭9點的飛機回去，感謝也心疼他們。」接下來將於SBS M THE SHOW、MBC M ShowChampion等打歌舞台等演出。

〈COCOCO〉是由韓國知名娛樂公司HYBE旗下所屬的製作人EL CAPITXN（張利貞）及FRANTS共同製作，EL CAPITXN曾為IU、PSY、BTS等大咖製作單曲，FRANTS則曾為GFRIEND、宣美做歌，只見歌名「CO」發音近「熊」的韓文發音，藉由諧音、疊字唱出幻藍小熊的活潑又勇敢的個性。