第三屆大獅賽31日晚間由新竹御嵿攻城獅迎戰日本職籃B1隊伍LEVANGA北海道，這也是攻城獅首次與日本職籃隊伍交手。攻城獅一開賽靠著朱雲豪外線火力，穩定維持領先。易籃後LEVANGA北海道外線火力回穩，一度將分差縮小至4分，但攻城獅高國豪、曾柏喻與李啓瑋連續得分，幫助攻城獅穩住戰局，終場攻城獅以75比68拿下勝利。9月1日下午5點攻城獅將於主場出戰臺北台新戰神。

攻城獅也開箱新洋將力契，力契攻下18分、8籃板。力契表示：「第一次在主場球迷面前打球很興奮，目前還在調整攻守兩端的狀態，相信會再漸入佳境的。」米蘭總教練也補充提到：「力契今天的表現可圈可點，都有達到賽前教練團設定的目標，除了有保護禁區外，也充分展現團隊型球員的優勢。」

高國豪今日拿下13分、3助攻，賽後他表示：「這是一場收穫滿滿的比賽，北海道隊的球員在執行擋拆、掩護、分球時非常扎實，防守端時的腳步也都非常快，這些細節是我未來還需要再加強的。」

賽前雙方球團於場中進行姐妹隊締結儀式，由LEVANGA北海道社長折茂武彦、執行長橫田陽、攻城獅球團董事長陳美玲、總經理張樹人攜手參與。LEVANGA北海道社長折茂武彦表示：「對於本次合作感到非常高興，未來我們將加強與頂級隊伍之間的聯繫，並推動各年齡層青少年隊伍的培訓合作。也希望藉此提升台灣民眾對北海道觀光的興趣，促進雙方遊客的交流。」

針對此次與LEVANGA北海道合作，攻城獅球團董事長陳美玲表示：「近幾年日本籃球在全球籃壇打響名號，我們非常榮幸能與日本職籃LEVANGA北海道隊伍攜手合作。在與LEVANGA北海道球團洽談合作的過程中，感受到他們對籃球的無比熱情。更重要的是，LEVANGA北海道在訓練體系養成、球迷經營、在地產業結合的各方面理念與新竹御嵿攻城獅相當契合，很期待未來新賽季雙方展開交流後，能為新竹、北海道兩座城市的球迷帶來多元的籃球賽事體驗。」

今日大獅賽學生隊伍交流由攻城獅Jr. Team對戰新竹縣員東國中，員東國中身為國內中學籃球隊強權，兩隊小球員展現十足拼勁，終場員東國中以51比43擊敗攻城獅Jr. Team。另外，今日另一場職業隊伍交流賽由臺北台新戰神以101比76輕鬆擊敗新北中信特攻。