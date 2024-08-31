近日檢調積極偵辦司法案件不分派，包括桃園市前市長鄭文燦、民眾黨主席柯文哲都涉及司法案件。對此，賴清德總統將在9月1日播出的專訪提到，尊重司法，不針對個案表達看法，但「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」。

賴清德上任100天，接受主播張雅琴《雅琴看世界》專訪，節目將在9月1日晚上首播，據了解，節目內容將會談到近日重大司法議題，節目中賴清德也強調，「不分政黨、有證據就偵辦的態度。」

張雅琴也在臉書透露，賴清德總統也談到對中國大陸的態度，以及目前並沒有訪美的計劃。