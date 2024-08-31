民眾黨主席柯文於台北市長任內期間捲入京華城弊案，據了解，檢廉對於2019年到2020年，以及2023年的2筆金流，認為與京華城有不明對價關係，包括柯妻陳佩琪亡母的存款及柯的演講費及稿費等，共近170萬元。

據指出，陳佩琪於偵訊時表示，她母親過世後，其母親戶頭留有200萬元存款，陳佩琪把錢領出來後，便把錢放在身邊作為生活費使用。

由於剩下不多，陳佩琪將剩餘結款及柯文哲2019年的一部份選舉補助款，共計約100萬元，於2019年到2020年陸續存入ATM，並存放於孩子的戶頭作為教育費使用。

據悉，陳佩琪於訊問時坦白款項的來源與用途，但檢廉認為此筆款項與京華城有對價，且時間與「便當會」的時間吻合，因此未採信陳佩琪的說詞。

此外，2023年間，陳佩琪把柯文哲的演講費、稿費等款項，陸續存入ATM，並存放於孩子的戶頭作為教育費用，金額大約60萬元到70萬元，此筆款項也被檢廉認為與京華城有關。

據了解，柯文哲對這兩筆款項供稱不知情，但不被檢廉採信，仍依貪污罪將他向法院聲請羈押禁見。

★未經判決確定，應推定為無罪。