改編自全球賣座動作系列電影《全面攻佔》的全新影集《全面攻佔：巴黎救援》（Paris Has Fallen）以高規格製作，企圖將8集的影集拍成8部動作電影，每一集都有緊張驚悚的故事線，也充滿史詩般的動作場面。

片中，法國男星泰菲克傑拉布（Tewfik Jallab）與英國女星瑞圖艾莉亞（Ritu Arya）將大顯身手演繹各種高難度動作戲，而巴黎著名的艾菲爾鐵塔、塞納河畔、奧斯曼風格的藍屋頂建築等，也將突破這座城市以往的浪漫印象，成為救援任務的主要場景，帶給觀眾血脈噴張、毫無冷場的追劇體驗。

日前釋出正式預告。可以看見前法國外籍兵團的士兵為了幫死去成員復仇，決心向貪婪的政客們展開恐怖攻擊， 從槍擊晚宴、綁架要脅、狙擊暗殺到引爆炸彈，侍衛長文森塔雷伯與軍情六處女特工札拉泰勒必須聯手出擊與敵人鬥智鬥勇，才能解救一波又一波的驚天危機。

《全面攻佔：巴黎救援》將於9月24日於CATCHPLAY＋獨家上架。