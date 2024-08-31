新華社8月31日報導，山西省醫保局近日印發《關於擴大職工醫保個人帳戶共濟範圍的通知》，明確自9月1日起，全省職工醫保個人帳戶家庭共濟範圍，由直系親屬（配偶、父母、子女）擴大至近親屬（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女）。

山西省職工醫保個人帳戶家庭共濟，是指參加該省職工醫保的投保人員，通過「山西醫保」微信公眾號等管道，以「授權」方式將個人帳戶部分基金提供給被授權人使用，目前可支持被授權人在定點醫療機構和定點藥店就醫購藥，城鄉居民基本醫療保險、職工大額醫療費用補助和長期護理保險等的個人繳費。今年1月至7月，山西全省職工醫保個人帳戶家庭共濟使用156.19萬人次、1.76億元人民幣。

山西省自2022年7月實施職工醫保個人帳戶家庭共濟以來，不斷擴展家庭共濟範圍，先後將醫療費用共濟擴大到繳納居民醫保共濟、統籌區內共濟擴大到省內共濟。此次又將共濟範圍由直系親屬擴大至近親屬，職工醫保個人帳戶家庭共濟政策得到進一步升級。

山西省職工醫保投保人員可通過「山西醫保」微信公眾號，點擊「服務大廳」-「我的醫保」-「我要辦」，在「家庭帳戶共濟」模組，添加醫保個帳共濟關係後，實現個人帳戶近親屬的家庭共濟。