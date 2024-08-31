烏克蘭軍工企業「烏克蘭裝甲技術公司」（Ukrainian Armor）總經理貝爾巴斯（Vladislav Belbas）週五（30）示警，政府在國防財政上的問題難解，已對軍工業構成嚴重威脅。雖然政府官員多次強調發展本土軍工產業的重要性，但資金短缺問題依然嚴峻，對國防能力產生不良影響，

貝爾巴斯在《烏克蘭真理報》的專欄中指出，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）週二（27）強調了了國內軍工企業複合體（MIC）的成功，以及政府為其提供支持的步驟：「我們與合作夥伴共同資助我們可以談論數千億格里夫尼亞，我們確實擁有烏克蘭的致勝武器：從烏克蘭火砲到烏克蘭無人機。

他還表示，預算單獨包括用於支持和重組烏克蘭軍工企業複合體生產以及購買烏克蘭製造商產品的資金。

國防採購局局長貝盧科娃（Maryna Bezrukova）在接受《富比士》採訪時表示，截至今年年底，價值2370億荷林夫納（約新台幣1847億元）的武器採購合約已經簽訂。2024年該機構簽訂的所有協議中，70%是與國內武器、彈藥和軍事裝備製造商簽署的。

雖然報導都很正面，但是烏克蘭國防部門融資的真實情況卻被忽視了，實際上相當困難。 原本計劃為生產商提供穩定性的3年合約，至今仍未落實。至今沒有任何一份已簽署的3年合約獲得資金，所這些約在當前環境下，只不過是紙上談兵，因為它們都沒有得到財務承諾。根據現行法律，財務承諾無法跨越2到3年，只能在當前預算內進行。」

此外，政府的新規定迫使生產商必須在合約完全履行後，才能獲得利潤，貝爾巴斯強調這意味著企業可能整整一年都在缺乏運營資金的情況下運作，面臨嚴重的財務風險。

貝爾巴斯還指出，匯率問題同樣嚴重。由於外幣匯率大幅上升，烏克蘭企業在履行合同時，實際成本遠高於最初預估。例如，合約計算時，歐元匯率為42格里夫納，但現在已升至46格里夫納。匯率差額只有在交付全部產品並確定最終價格後才能補償，這導致企業的流動資金被凍結10到12個月，事實上，企業在無息貸款給國家，而這些資金本應用於企業發展。

結果是，企業的流動資金被凍結，政府以製造商或供應商的成本來彌補預算資金的不足。此外，當企業缺乏足夠的流動資金時，它們無法履行合約，最終導致國防軍備的供應中斷。

他警告說，這些問題可能導致生產規模縮減、技術人才流失及政府稅收減少。他呼籲政府制定公平的規則，以便國防企業能繼續發展並有效滿足烏克蘭國防部隊的需求。