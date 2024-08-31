中信兄弟31日靠著陳俊秀8局上適時安打，以7比5擊敗富邦悍將，拿下4連勝，全年度戰績部分僅以0.5場勝場差落後統一獅，不過總教練平野惠一卻沒有喜色，他認為過程中出現太多瑕疵，是日後必須改善的地方，「不能因為得到4分就鬆懈下來，這是從春訓就一直強調的。」

兄弟在2局上靠著陳子豪四壞球保送開啟攻勢，曾頌恩、王威晨、江坤宇、岳東華、林吳晉瑋連續5棒安打，加上捕手戴培峰傳球失誤，兄弟單局攻下4分，3局上再靠江坤宇高飛犧牲打將領先擴大至5比0。

不過悍將在3局下先靠著蔡佳諺本季首轟追回2分，4局下再利用2次四壞球保送、3支安打追平。5分領先一口氣化為烏有，好在陳俊秀在8局上成功突破富藍戈，在2出局、二三壘有人時敲出適時安打。

儘管拿下勝利，但平野惠一賽後卻不滿意球員的表現，比賽中就有告誡球員，不能因為分差大後就鬆懈下來，「2局雖然先拿到4分，但比賽過程中出現很多瑕疵，本來氣勢是在我們這裡，卻出現很多暴投、跑壘失誤或是追打壞球的情況，也感受到對手的拚戰精神。」

平野特別舉例2局上無人出局、一三壘有人時，詹子賢應該要想辦法幫助球隊多搶1分，或是推進跑者，「這是從春訓就一直強調的部分，因為棒球不到最後一刻不知道會發生什麼事，攻擊時一定要盡量多搶分、進壘，守備時要盡量能守1分是1分，也要想辦法阻止對手進壘。」

8局上首棒打者岳東華安打上壘後，教練團換上新秀黃鈞麟代打，儘管前2球都點成界外球，但最後仍順利完成教練賦予的任務，順利推進跑者，平野說：「看到阿麟這樣的年輕選手都完成任務了，身為學長的其他人一定都有被振奮到，也一定要完成任務。」

成為致勝英雄的陳俊秀則表示，當下面對富藍戈沒想太多，只想把握住機會，針對設定的球路積極攻擊，把球打強、打平，也剛好有掌握到他的失投球。