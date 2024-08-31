民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，北檢認為柯文哲犯嫌重大，且有串證之虞，聲請羈押禁見。網紅館長陳之漢與小草、支持者，稍早前曾前往北檢門口靜坐。館長今(31日)在直播表示，憑什麼押柯文哲？請檢察官把押柯文哲的所有證據，拿給我們大家看，讓我們小草、支持者說看錯人。

陳之漢今(31日)在開直播表示，他如果動員，去北檢的人就不只這樣而已，不去說你卒子，去了就說你擾亂司法、衝撞法院，動員包圍。他是個人去的，沒有動員，大家都是自願來的的，他影響力比較大，所以他才回來開直播。

陳之漢更表示，檢調憑什麼要這樣押柯文哲？柯文哲是貪了多少錢講出來，質疑沒有搜到任何現金、金流，法官認為圖利就可以押他？這是什麼國家社會。我們是法治國家，請檢察官把押他的所有證據拿給我們大家看，讓我們小草、支持者說看錯人。

陳之漢指出，京華城2020年、木可公司成立2022年，是拿哪一個朝代打哪一個朝代，檢方在問什麼東西？他怒批，這是什麼國家？沒有什麼證據，但是還是有罪。柯文哲沒有收到錢、錢也沒有進入他口袋，卻說為什麼會查木可，是因為京華城的錢就是從木可洗進去給柯文哲，就是要連連看。

★未經判決確定，應推定為無罪。