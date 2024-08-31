在韓國戀愛實境秀《單身即地獄3》中以爽朗個性和招牌「調情下巴」收穫大批粉絲的網紅尹廈情（윤하정）31日受樂天桃猿之邀，來台擔任開球嘉賓，活動開始前，尹廈情在後台和樂天女孩們開心合影，女孩都驚呼她本人好美，尹廈情則笑說：「樂天女孩們都好漂亮，站在他們旁邊顯得我有點胖。」

尹廈情表示，之前在韓國有當過開球嘉賓，自嘲表現有點笨拙，所以這次會用盡所有的力氣，來讓開球表現做好，還可愛地補充：「如果一直多加練習，頭腦和肢體可以連動的話，一定可以表現更好。」站上球場後，尹廈情說：「謝謝邀請我來，我會用我全力開球，Fighting！」之後聽到「廈情Are you ready？」她甜美笑說：「OK！」接著把球丟出去，開球成功。

尹廈情在後台和樂天女孩們開心合影。（樂天桃猿提供）

被問到有沒有特別喜歡的樂天球員，尹廈情笑說，出發之前有研究過樂天球員的名單，「還滿喜歡林立的，以後會常常幫他應援，希望他可以加油！」至於理想型條件，尹廈情舉手比三說出要符合3個條件，「身高夠高，身材要好，要雙眼皮。」受訪時她也不忘搞笑重現在節目中引起熱議的「調情下巴」。

這是她第一次來台灣，她表示，平常看好多影片介紹台灣美食，很想吃阿宗麵線、雞排，還有路邊攤，很想嘗試看看，並稱與節目中的肌肉男李鎮錫一直有保持聯繫，「上個禮拜還有電話聊過，我們感情滿好的。歐爸平常台灣、韓國兩邊飛來飛去，他有說如果有來台灣，剛好他也在的話，可以買一些他覺得好吃的東西給我吃。」