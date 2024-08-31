今年度大學分發入學首度發生4所私立大學短報招生缺額，其中包含真理大學，且校長陳奇銘被董事會解除校長職務。《台灣教會公報》於今（31）日提出真理大學董事會的回應，此事已責成校方進行深切檢討，並追究責任。經查其起因在近年少子化之下，各大學招生出現缺額，真理大學因發現有其他學校採取此做法，以降低帳面缺額數據，且不影響考生權益，評估認為可進行效法。未料此做法依規定是不可行的。

依照《台灣教會公報》報導，雖然此事有經學校會議討論，但身為校務行政負責人與決策者的校長仍難辭其咎，應負起應有的責任。校方也已確保之後不會再發生此一問題。至於短報名額較多，係因真理大學招生人數較多，且向教育部寄存名額很少，故相較而言會有比其他學校多的情況。

《台灣教會公報》提到，至於真理大學董事會於8月29日做成解聘陳奇銘校長，指派李宜芳教務長接任代理校長，董事會表示，此事與招生名額短報問題並無絕對關連。因真理大學設有董事會督導與管考校長治校之機制，每年都會進行校長治校績效之考核。

《台灣教會公報》報導稱，董事會進一步透露，因高教環境的日趨嚴峻，不僅是校方與董事會，其所屬的台灣基督長老教會也積極地擘畫校務賡續長遠發展的方針與策略，以讓創辦人馬偕博士的教育理想持續發光發熱。此次解聘陳校長，也是整體發展方針進行落實的一環。

《台灣教會公報》指出，真理董事會表示：「教會正在整合所轄眾多的機構與資源，致力更快速地朝向更精緻與高品質教育之『馬偕大學園』的目標。」而這個目標的落實，也需要有更具前瞻性與執行力強的CEO執行長，也就是校長的帶領。

《台灣教會公報》強調，真理董事會指派李教務長擔任代理校長，持續維持校務良好運作，並開始積極遴選理想的新任校長，讓包含真理大學，永續為台灣高等教育付出奉獻的「馬偕大學園」早日實現。