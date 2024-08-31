網紅阿滴在社群網站上分享自己打呼問題，本來不以為意的他，經過睡眠檢測後，發現自己每小時平均有24.5次呼吸中止，竟是「中重度睡眠呼吸中止症」患者，難怪即使睡滿8小時依舊覺得疲憊。

阿滴表示，他知道自己會打呼，本來不在意，但是「半夜會因為呼吸不順突然醒來幾次，導致睡眠品質變滿不好的，即使睡滿8小時起床還是很疲累」，於是他決定進行睡眠檢測。結果顯示，阿滴每小時平均有24.5次的呼吸中止現象，被診斷為「中重度」的睡眠呼吸中止症。

阿滴進行睡眠檢測。（圖／攝自rayduenglish IG）

他一直以為自己只是普通打呼，沒想到不能輕忽，便決定戴呼吸器睡覺來改善睡眠問題。他也有感而發地說，反覆的呼吸中止更會讓人體血液含氧濃度下降，就算時數睡滿，卻還是沒有真正休息到。長期下來，身體可能就會有其他更嚴重的慢性疾病。

阿滴戴呼吸器治療睡眠中止症。（圖／攝自rayduenglish IG）

根據醫院資料顯示，全台睡眠呼吸中止症患者約80萬人，好發於50歲以上、男性及肥胖族群。常見症狀包含嗜睡、注意力不集中、記憶力減退、憂鬱、失眠、睡眠中斷、不正常的打鼾。長期下來，恐怕會提高心血管疾病、精神疾患、以及代謝症候群的發生與風險。