俄羅斯一架載客用米8直升機31日在遠東地區堪察加半島起飛後失聯。

俄羅斯遠東地區周六（31日）傳出載客直升機失聯。堪察加地區首長證實，一架米格8型（Mi-8）直升機自堪察加半島一處火山遺址附近起飛後，旋即自雷達上消失，機上一共22人，包含乘客19人、機組員3人。俄國緊急事務部也證實此一消息。當局已派員搜救，天雨濃霧加上入夜天黑導致能見度不佳，搜尋行動頗為困難。

俄羅斯堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）向俄國塔斯社（TASS）說明，當地時間31日下午4時15分（台北時間中午12時15分），一架Mi-8直升機從瓦奇卡澤茨火山（Vachkazhets Volcano）遺址的直升機基地朝東飛往附近的尼古拉耶夫卡村（Nikolaevka），途中失聯。稍早俄羅斯緊急事務部門稱，直升機起飛之後隨即從雷達螢幕上消失，失聯之前，機組員並未通報任何狀況。

自由歐洲電台（Radio Free Europe）引述俄國媒體報導，有消息稱，俄羅斯足球協會會長札姆亞金（Arseny Zamyatin）與妻子可能也搭了這班直升機。

An Mi-8 helicopter has disappeared in Kamchatka with 22 people on board



The helicopter was en route Vachkazhets volcano - Nikolaevka village, and at the appointed time did not land at the destination point and is not in contact. pic.twitter.com/MZNatiTN6W — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2024

綜合塔斯社、路透社、半島電視台報導，緊急事務部表示，當地有濃霧，對於搜救行動構成阻礙，入夜之後仍持續搜救，重點區域是一處河谷地帶，直升機原計沿著河谷飛行。機上乘員絕大多數是觀光客。塔斯社引述堪察加水文氣象中心說法報導，直升機失聯地區下著細雨，能見度較低，目前已派出另一架直升機搜尋，地面救援隊也從火山遺址與尼古拉耶夫卡村兩地出發加入行動。當局已立案調查是否違反安全規定。

堪察加半島（Kamchatka peninsula）位在日本東北方，西臨鄂霍次克海，東濱太平洋，以原始河流、間歇噴泉、火山地形聞名，很受觀光客歡迎，當地時間比莫斯科快了9小時。瓦奇卡澤茨火山遺址位於半島南端，距離尼古拉耶夫卡村僅25公里。

Mi-8是1960年代設計的雙引擎直升機，在俄羅斯與鄰國許多地區廣為使用。俄羅斯遠東地區地廣人稀，氣候惡劣，飛機、直升機事故常見。2021年8月，一架載有13名乘客、3名機組員的米8直升機因能見度不佳墜入堪察加半島一處湖泊，8人喪生。同年7月，另一架飛機在堪察加半島降落時墜毀，機上22名乘客、6名機組員全數罹難。