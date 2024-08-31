台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」韓籍成員安芝儇，擁有親民個性及曼妙身材，素有「最強外掛」的稱號，在IG上也累積65萬粉絲追蹤。除了平時在球場上熱力應援外，她也積極經營YouTube頻道，30日她分享學習衝浪的Vlog，沒想到穿上衝浪衣的她，完美身材比例展露無遺，讓網友看了都驚呆。

安芝儇日前到韓國江原道襄陽郡的海水浴場學習衝浪，在與教練見面及觀看完介紹影片後，安芝儇終於準備到海邊實際練習。只見她將長髮綁成包包頭，換上長袖衝浪衣，緊身設計完全遮掩不住她的女神氣息，凹凸有致的身材也在此刻被突顯出來，相當專業又不失性感。

安芝儇挑戰衝浪真實身材現形網狂讚。（圖／YouTube 안지현 安芝儇）

安芝儇挑戰衝浪真實身材現形網狂讚。（圖／YouTube 안지현 安芝儇）

另外，安芝儇非常認真學習，儘管一開始有些害怕，趴在衝浪板上遇到小波浪時，還會緊張地不停叫喊，但經過教練指導後，最終已能流暢完成站在板上的動作。而安芝儇與教練的互動也十分逗趣，熱情的安芝儇不斷在談話中偷撩教練，但教練始終淡定的回應，一冷一熱的對話讓網友看了都笑翻。

影片曝光後，現已累積近10萬人觀看，並吸引不少網友紛紛留言，「小安穿緊身衝浪衣那個身材比例……我的天〜〜真的是模特兒教科書等級了」、「小安之前說過她怕水，這次居然去挑戰衝浪，小安泳裝太美了」、「小安大放福利啦，眼睛吃冰淇淋」、「好有趣，教練最後也被逗笑了，小安的影片越來越多不同的內容」、「老師跟小安的冷熱差好有趣」、「安芝儇真的超美超辣！愛您」。

安芝儇目前主要定居高雄，希望專注於台灣的啦啦隊工作，其實她來台發展前，在韓國也有10年啦啦隊經歷，無論籃球、排球、足球等，都可以見到她的身影，而率真的性格及出眾外貌，也讓她受到大批粉絲關注。