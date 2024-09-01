「警察叔叔，我要報警！我爸爸『家暴』我！」周二晚上近11時，浙江寧波市公安局江北分局接到110指令，有一名12歲的男孩稱自己被「家暴」。原來，即將開學之際，這位名叫小李的男孩因暑假作業還沒寫完，被爸爸罵之後報了警。

《瀟湘晨報》報導，當值班民警趕到男孩家中，此時的小李大哭不止，說爸爸「家暴」他。民警安撫地說：「我們都是男子漢，怎麼能哭哭啼啼，跟哥哥說一下情況好嗎？」

在民警的循循善誘之下，讓小李止住哭聲，並緩緩道出實情。原來小李這陣子沉迷打遊戲，暑假快結束了作業卻還沒寫完，父親批評他的時候，小李一句都不聽勸。父親一氣之下拍了一下小李的後背，氣憤的小李便哭著報了警。

民警也很有耐心地說：「你的心態我完全理解，我也是從你這個年紀過來的，難得放暑假肯定想多打會兒遊戲」，「但是現在對你來說最重要的還是學習，快開學了要盡快調整過來不能耽誤學習啊。」

等小李稍稍平靜下來後，這位民警便開始以大哥哥的身份耐心勸導。經過一個半小時的勸和，父子倆的心結解開，此時已過半夜12點，不過事情終於順利落幕。