檢廉偵辦京華城案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲（中）31日移送台北地檢署複訊。（趙雙傑攝）

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，北檢今訊後依貪污罪向法院聲請羈押禁見。民眾黨稍早發出聲明，強調柯文哲擔任台北市長期間，戮力從公，一向以台北市發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上。並指出，柯文哲配合調查竟遭構陷羅織罪名，民眾黨全力支持柯文哲捍衛自身清白之法律行動。

民眾黨說，針對京華城一案，柯文哲向來秉持公開透明之原則，將陳情之內容交由相關權責機關及台北市都市計畫委員會，經由全體委員採共識決集體審議，完全依法辦理全程公開，何以竟遭台北地檢署認定有違背職務之圖利行為，令人難以理解。

民眾黨指出，檢方於新聞稿中空泛指稱柯文哲主席收受賄賂，毫無相關依據，甚至在新聞稿出來前後，竟又有多篇新聞以獨家報導方式，指稱柯文哲有不明資金云云，惡意帶風向試圖導引輿論、未審先判，其心可議，讓偵查不公開淪為笑柄，本黨強烈譴責。

民眾黨強調，自柯文哲遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，民眾黨全力支持柯文哲捍衛自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。