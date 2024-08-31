2024南國漫讀節昨日在屏東總圖登場，KOL娘娘（右五）、作家宅女小紅（右三）以「解碼新南國」為題，從女力、性別等多元面向與屏東縣長周春米（右四）對談。（謝佳潾攝）

2024南國漫讀節31日在屏東總圖登場，來自泰國的KOL娘娘受邀出席與縣長周春米探討性別議題，他自嘲曾因穿女裝但被叫帥哥而氣到拒買燒烤，幽默的分享引起全場哄堂大笑，也進而點出台灣對性別還處於二分法的現況，他認為台灣對性別議題過於謹慎反而限制討論，不同思維引起民眾思考討論。

身為跨性別的KOL娘娘，今年特別獲邀出席南國漫讀節分享對性別議題的看法，他先以自身故事開啟分享，他說，他在泰國都穿女裝，去攤販買東西時，老闆都叫他小姐、美女，在泰國大家習慣用「性別氣質」去分辨，但他在台灣穿女裝去逛夜市，卻被叫帥哥，他氣到燒烤都不買了。

他的分享引起全場哄堂大笑，但他話鋒一轉、認真地指出，台灣對性別意識很開放，但還是用性別二分法。他續道，大家可能會認為泰國很開放、很多元，但與其說泰國很開放，其實是沒有很在乎性別議題這件事，所以可以開得起玩笑，連主流文化也不會刻意避開。

他笑說，泰劇男主角的小三會是男生，女主角的朋友一定是同志，但在台灣的電視劇要找到跨性別的角色卻很少。

他不諱言，「台灣對性別議題很重視，但卻因此讓大家愈來愈不敢碰觸，進而限制了討論的方向，要往政治正確的議題去發展」他還說，泰國人很會自嘲，對人妖、娘娘腔的稱呼早已撕去負面的標籤，就是一般稱呼。

但他強調，這不是在比誰比較包容、先進、多元，而只是不同地方用不同方式去看待性別友善的議題。

對於KOL娘娘的分享，引起現場許多民眾思考討論，連周春米也思考了一番，周春米說，台灣確實很正經的面對性別議題，像縣府配合中央政策正研擬，未來將擴大興建性別友善廁所，營造無論LGBTQ族群都能更為平等對待的公共環境。

對此，KOL娘娘又展現泰國人幽默自嘲的個性，他笑稱，他曾經穿著女裝進女廁，結果又被問男生怎麼可以進女廁，他只好回答對方，「因為我想尿尿、我是跨性別」。KOL娘娘這一分享再次引起全場笑聲不斷，但同時他也拋下一個問題，「在台灣，我要專門去上跨性別的廁所嗎」？