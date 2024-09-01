即時╱陝西韓城70萬噸垃圾入黃河環保部門當門神？徹查中。（大河報╱舉報人視訊）

大陸《大河報》報導，陝西渭南韓城市一男子8月29日發布實名視訊，舉報當地一資源再生企業自2022年10月開工以來，違規施工、破壞環境，致70萬噸垃圾流入黃河，當地環保部門對群眾舉報視而不見，充當企業「門神」撐「保護傘」，引發關注。

舉報人黃男在視訊中稱，韓城興禾源再生資源有限公司利用合法手續的環境治理項目，違法違規經營。

黃某舉報稱，該專案存在防滲防漏問題，專案僅簡單鋪設一塊防滲布，且地基未經夯實就投入營運。一個月左右，傾倒粉煤灰、生活垃圾、建築垃圾、工業垃圾共計70萬噸以上，且這70萬噸混合固廢，沒經過層層碾壓，導致下雨後各種塌陷、深坑，施工嚴重違規。此外，壩體設計跟要求不符，導致每到雨季，已填埋的粉煤灰被雨水沖刷，順流而下沖向黃河水域。

「專案治理到現在為止，覆土均來自破壞環境生態及林地，而環評要求此專案的覆土全部外購。」舉報人表示，希望有關部門介入調查取證，保護青山綠水。

據報導，黃某舉報的專案係韓城市五里橋溝一般工業固廢綜合利用及生態修復專案，專案東、北、西側均為山體，南側50米處為214縣道。專案所在區域占用的工礦用地主要為原煤礦遺留生活區，至今該生活區已廢棄約15年。

專案綜合利用一類一般工業固廢（煤矸石、粉煤灰），對上峪口村五里橋溝土地復墾和生態修復。主要建設攔渣壩、截洪涵洞、截水溝等，配套建設管理用房、地磅房等設施。項目總庫容約375萬立方米。項目總投資4759.83萬元（人民幣，下同），資金來源為企業自籌。其中環保投資493.44萬元， 總投資比例為 10.37％。

《大河報》新聞欄目「看見」報導，2023年舉報人曾向官方提交舉報資料，未被重視。此次實名舉報後，當地有關部門已聯繫提交相關證據。

《大河報》報導，被舉報汙染黃河的韓城興禾源再生資源有限公司相關負責人趙某回應，「這些是誣告」。他稱，項目距離黃河有一段距離，並設有攔渣壩，不存在垃圾流入黃河的可能。舉報影音拍攝有滑坡、塌陷深坑，趙某表示，是8月初連續幾場大暴雨導致，「暴雨後就馬上修復了，而且項目當前還處於初級階段。」