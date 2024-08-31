富邦悍將今（31日）在新莊出戰中信兄弟，現場湧入上萬名觀眾觀賽，不僅場內熱鬧不已，場外的啦啦隊更是大家關注焦點。怎料，其中一名女孩竟自爆跳到一半「屎在滾」，荒謬過程讓大家啼笑皆非。
富邦啦啦隊fubon angels成員Kesha，在中場休息時發文爆料糗事，原來她跳到第二局上半就驚覺肚子不舒服，「開始屎在滾！」忍到第三局上半身體卻越來越不對勁。
怎料，來到第三局下半，看見自家球員蔡佳諺一發2分全壘打，讓Kesha興奮到差點hold不住括約肌，不禁感嘆，「上班有時候很煎熬，每次聽到蛋堡的屎王都覺得根本我的歌。」道出啦啦隊辛苦的地方。
幸好Kesha沒有讓傷害擴大，「我hold住了！給自己一個榮譽大拇指。」貼文曝光後，大家笑到不行，「只有滾過的才懂你的感受」、「形容的好生動」、「在滾有時候真的憋不住」；還有球迷表示，「二上才在滾嗎，妳開局舞表情感覺就有在憋了。」
事實上，不少啦啦隊女孩都有此困擾，像是林襄曾在節目上透露，因為工作關係常憋尿，結果變成泌尿科的常客，擺脫不了尿道炎。慈妹也說，曾忍到上完廁所才發現馬桶都是血，更自爆尿道炎持續了1到2年都沒有好，還經常忘記吃抗生素。
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