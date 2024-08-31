大陸斥資20億、研發7年的首款3A大作《黑神話：悟空》狂銷千萬套，過了一周後最高同時在線人數仍有200萬，平均每天超過90萬人打開Steam遊玩，交出漂亮成績單。與此同時，索尼開發的《星鳴特攻》(Concord)，廠商砸50億研發8年，首日在線最高人數僅有697人，一周後甚至跌至60人，相當悽慘。

《星鳴特攻》在8月24日於Steam與PS5平台正式上架，售價1190元，上架前團隊信心十足，尷尬的是，發售當天為周六，正好是假日，理應是玩家們最活躍的時刻，在線最高人數卻僅有697人，且後續完全無法止血，截至30日，在線最高人數僅剩60人，全世界僅有9場連線對戰同時進行。

廠商砸50億研發8年的《星鳴特攻》，首日在線最高人數僅有697人，相當悽慘。(圖／取自星鳴特攻X)

不少鄉民也嘲諷：「廠商給我1190我再考慮」、「697人不知道混了多少員工跟被邀請的業配玩家」、「結果SJW話說得很大聲，卻根本不會買」、「高層跟SJW已經顧問費高薪領到飽了，受傷的只有股東跟玩家」、「狂舔政確的下場」、「1190教育費太便宜了吧」、「就是做來刷DEI點數的啦」、「現在只要登入遊戲就是全球前100名的玩家了耶」、「開發團隊100多人，然後只有60個玩家...」。

事實上，受到歐美影響，近年來不少遊戲飽受「DEI政策」(Diversity, Equity and Inclusion，多元、平等和包容)摧殘，強硬在主角群新增黑人、跨性別者、肥胖者以及同志等人設，《星鳴特攻》就是其中一例，在宣傳階段時就不斷遭玩家質疑「政治正確」過頭，角色設計讓玩家根本提不起興趣，將其戲稱「政確特攻」，遊戲特性更與《鬥陣特工》、《APEX》、《特戰英豪》等FPS(第一人稱射擊)作品極度相似，遊戲體驗卻遠不如上述兩款，儘管開發商事後緊急移除「LGBTQ+」標籤，並發問卷詢問玩家「遊戲該做什麼改變才能被接受」，仍無法挽救人氣。根據第三方網站估算，Steam加上PS5的銷量總數僅有25000套，銷售額不到3000萬台幣，與50億的研發成本成為強烈對比。