嘉義縣水上鄉美上美社區受災戶組自救會，聲討治水不利，要求政府賠償損失。（廖素慧攝）

凱米颱風造成嘉義縣水上鄉柳新村美上美社區淹水最高達230公分，居民飽受水災之苦，平均每10年淹一次，一次比一次嚴重，質疑堤防及抽水站不夠、八掌溪久未疏濬釀災，要求國賠，31日晚上副縣長劉培東與居民座談，氣氛一度火爆，議員將組專案小組協助求償。

美上美社區有400多戶，長年飽受水患之苦，組成自救會，今晚有上百名居民聚集在柳新村活動中心，聲討政府砸大錢治水卻失利。居民說，聽到還未生成的「摩羯」颱風可能會直撲台灣，心驚驚。且從1985年至今美上美社區淹水4次，第1次淹到腳踝、第2次到膝蓋、第3次到腰部，這次凱米颱風淹到最高230公分，堤防不夠高、抽水站不夠用、八掌溪未疏濬，質疑政府應該負起責任。

自救會提出3大訴求，包括請縣政府、第五河川分署交出美上美社區堤防、涵洞設計圖供檢視；堤防要加厚、加高、加強鋼筋混凝土強度，提升馬達抽水量，設計圖要跟居民溝過獲同意才能施工；另此次凱米災損嚴重，縣府及第五河川分署要賠償損失。

劉培東表示，現在施政的資訊公開透明，誰有責任是跑不掉的，設計圖是公開的公文書，將請水利處提供抽水站設計圖，堤防則請第五河川分署提供，建議居民找2、3個有公信力的水利相關公會來檢視，依法規天然災害是救助金，不是補償費，若經鑑定災害是人為因素才符合國賠要件，鑑定費用將由第五河川分署負擔。

議員詹琬蓁、王啟澧、楊琇琴、江佩曄、黃榮利、立委王育敏嘉義服務處主任何博倫、立委蔡易餘水上服務處主任賴振亮、第五河川分署官員都到場，黃榮利表示，議員將組專案小組督促縣府治水、協助居民求償。