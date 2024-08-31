捧鐵飯碗的機會來了！財政部轄下的國營事業徵才開打。根據了解，今年最大的亮點是土銀首度釋出AI應用人員職缺，起薪5.1萬元起跳；而台酒今年也將徵逾400人，起薪最高正式突破4萬元。

財政部旗下100％持有的國營事業，有台銀、土銀、輸銀以及台灣菸酒等，根據了解，台酒今年徵才421人，包含職員要26名，起薪4.1萬元起，是台酒新鮮人起薪首度突破4萬元；另外，評價人員需要395人，起薪也有3.9萬元起跳；且過往經驗，台酒的年終平均大約在4.4個月；所需的人才包含電子商務、行銷企劃、化工等人才。

另外，土銀今年也大舉徵才259名。土銀人才需求非常多元，除了稽核人員、財務金融、高資產客戶關係、會計人員、風險管理人員等銀行人員，起薪最高上看6.7萬元；值得注意的是，因應新興科技發展、AI人才十分搶手，這次土銀首度開出AI應用人才職缺，須有相關執照和經驗，起薪為5.1萬元起，此外隨著巴黎奧運剛落幕，「麟洋配」完成二連霸，也打響了土銀羽球隊名號，今年開出2名羽毛球人員職缺也備受矚目。

台銀剛結束400名職缺徵才，開出一般金融人員、資訊、資安、國際金融、數位金融、經濟研究、信託、催收、機電、建築、環境管理、客服、採購人員等共計26類類組職缺，起薪3.8萬元到5.9萬元不等。