韓國女星韓韶禧，以韓劇《夫妻的世界》裡飾演小三爆紅，有著「最美小三」的稱號，之後陸續出演多部韓劇，晉升為一線女星之一。雖然先前因為爆出和柳俊烈的戀情，形象大跌，損失不少代言，但最終斬斷戀情，轉而積極拚事業。近日她被拍到跪地替粉絲簽名，寵粉行為重新收穫不少粉絲的心。

韓韶禧近日前往泰國出席活動，她穿著灰色寬鬆針織上衣搭配白色短裙搭機。一抵達曼谷後，她也全程親切的和粉絲打招呼。看到現場粉絲準備超大的應援海報時，她特地雙膝跪地在海報上簽名，粉絲接連塞來應援物她也來者不拒，幫大家簽名，暖心畫面也被放到網路上獲得不少誇讚，這也成為繼先前在巴黎「叼筆蓋」簽名之後的另一個名場面。

韓韶禧泰國跪地幫粉絲簽名。（圖／翻攝自jeejy_ X）

韓韶禧31日也在IG曬出穿著黑色比基尼清涼照，小腹平坦、四肢纖細、白皙肌膚搭配身上的刺青，看起來十分性感。頭上戴著頭絲，嘟嘴露出俏皮表情，展現性感卻又不失可愛的一面。同時也曝光參加品牌活動的照片，只見她穿著白色低胸禮服，看起來相當有氣質。

韓韶禧曬出比基尼辣照。（圖／翻攝自xeesoxee IG）

貼文一出，吸引破213萬人按讚，粉絲紛紛留言讚嘆：「太美了，好喜歡」、「最性感的韓國女星，氣質酷炫」、「太漂亮了」、「紋身很好看」、「很性感」、「我的天啊，好美」、「非常閃亮」、「漂亮、可愛、有氣質，太滿足了」。