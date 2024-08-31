總統賴清德上任屆滿一百天，接受知名主持人張雅琴《雅琴看世界》專訪，專訪節目將於明天（1日）晚上首播。這是賴清德上任後首次電視節目專訪。據了解，專訪內容從賴清德老家議題、上任後兩岸、國防、外交態度，以及產業布局、能源轉型等關鍵性議題，再談到近日受社會各界關注重大司法案件等，以直球對決方式，親上火線說明執政各項挑戰的決策幕後與不為人知內心話。

據了解，專訪從賴清德萬里老家議題暖心展開，張雅琴問及賴清德為何要在100天時做「礦工生活紀念館」？賴清德親曝想法，認為這是「紀念」，也是「肯定」，謝謝那個年代的礦工對國家經濟發展的犧牲。隨後提及近日備受社會關注重大司法案件，賴清德也發聲強調尊重司法，不針對個案表達看法，但「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」，再次展現賴清德從一而終、一視同仁的高道德標準。

談到兩岸與外交議題，賴清德侃侃而談就任一百天各項挑戰，重申「和平四大支柱行動方案」，以及首次親自揭露他在823戰役勝利66週年追悼典禮談話的背後脈絡與傳達意涵。席間，賴清德也多次真摯感謝蔡英文前總統過去八年打下的基礎，被問到想跟蔡英文說什麼時，賴清德則維持一貫幽默表示「蔡總統生日快樂」，錄影現場笑聲不斷。

值得關注的是，身為「資深體育迷」的賴清德，特地將日前金牌拳擊選手林郁婷送他的「金色拳擊手套」帶到現場，並親自戴上手套，向張雅琴示範如何擊拳，運動魂展露無遺，「這個是林郁婷送給我的」拳擊手套更久久都捨不得脫下。邊戴著手套的賴清德，邊回憶奧運期間自己緊盯賽況的過程，手舞足蹈，興奮之情全寫在臉上，也透露成立體育暨運動發展部的背後心願與歷程。

據了解，專訪過程賴清德、張雅琴互動愉快、相談甚歡，面對張雅琴犀利提問，賴清德直言不諱、直球對決，一展他務實穩健面對問題、解決問題的一貫態度，過程更是張雅琴主動喊卡數次，讓賴清德喝水休息。賴清德就任一百天，接受專訪親吐執政一百天挑戰，讓觀眾看到兼具溫暖、務實、不失幽默，最真實的賴清德。