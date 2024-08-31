大陸近日一則小學一年級數學題紅遍網路，該題為「奶奶帶60元去超市買10元的水果，店員應該找多少錢給奶奶」，學童回答60-10=50，應找回50元，結果被老師打一個大叉。而答案竟是奶奶帶一個50元跟一個10元，所以直接付10元不用找。答案曝光後在網路上掀起軒然大波，有人直言，這根本不是數學，是腦筋急轉彎。

微博號《月方說家庭教育》發文，近期有則小學一年級題目引發討論，題目為「奶奶有60元，去超市買10元水果，收銀員該找多少錢？」解題的孩子寫下「60-10=50。（50元）」，結果被老師打上一個大大的叉，並寫下「請認真思考再做」的批評。

該博主怒轟，現在出題的老師都這麼魔鬼嗎，已經不像在考孩子的知識，反而比較像布置陷阱，讓孩子跳下去，然後大人在旁邊看著傻樂，這不是培養孩子的數學能力，反而讓小孩心中充滿對世界的疑惑和不信任感，在國小一年級就讓他們知道，「大人詭計多以騙小孩為樂」。

據了解，大陸目前流通的為「第五套人民幣」，面額分為100元、50元、20元、10元、5元、1元（紙幣、硬幣）、5角（硬幣）、1角（硬幣）。上述問題的答案，有人指出奶奶是帶了50元跟10元人民幣，所以不需要找錢。不過大陸網友對答案也相當不滿，譏笑「這題就跟抬槓一樣」、「這是腦筋急轉彎吧」、「這種題出的毫無意義」。