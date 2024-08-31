民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，其妻子陳佩琪31日晚間前往台北地檢署外，向支持的民眾致謝，並強調她絕對相信自己丈夫的清白。（姚志平攝）

民眾黨主席柯文哲31日晚遭到北檢以收賄圖利嫌疑向法院聲請羈押，柯文哲夫人陳佩琪31日深夜也抵達北檢外聲援柯文哲，並且澄清，對於外界稱「有大量不明財產」的報導並非事實，她會相信丈夫的清白。

民眾黨主席柯文於台北市長任內期間捲入京華城弊案，據了解，檢廉對於2019年到2020年，以及2023年的2筆金流，認為與京華城有不明對價關係，包括柯妻陳佩琪亡母的存款及柯的演講費及稿費等，共近170萬元。

現身北檢向小草喊話 陳佩琪哭了：絕無不明財產來源

據指出，陳佩琪於偵訊時表示，她母親過世後，其母親戶頭留有200萬元存款，陳佩琪把錢領出來後，便把錢放在身邊作為生活費使用。

據悉，陳佩琪於訊問時坦白款項的來源與用途，但檢廉認為此筆款項與京華城有對價，且時間與「便當會」的時間吻合，因此未採信陳佩琪的說詞。

陳佩琪31日深夜赴北檢外聲援柯文哲表示，她絕對相信柯文哲清白，至於新聞媒體不實報導稱，「我們有大量不明的財產來源」，這都不是事實，她的錢每一分每一筆都是清清楚楚乾乾淨淨明明白白來的，這些來源昨天都有跟檢方清楚交代。

陳佩琪強調，很多媒體引用獨家報導轉述證詞，這些轉述都偏頗片面。她質疑，「有做到偵查不公開嗎？還是對我先生未審先判的報導？我絕對會支持我的先生，捍衛他自己的清白，我絕對會跟他奮戰到底」！

★未經判決確定，應推定為無罪。