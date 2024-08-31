政治親俄、親中的東歐國家塞爾維亞，日前在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）到訪時宣布大手筆採購12架飆風戰機，當時馬克宏還公開表示希望塞爾維亞對於加入歐盟抱持更為積極的態度。塞爾維亞強人總統武契奇（Aleksandar Vucic）周六表示，塞爾維亞不太可能在2028年之前加入歐盟，甚至2030年之前也不會發生。

路透社報導，武契奇周六在捷克布拉格出席「2024全球安全論壇」（GLOBSEC）的一場論壇會表示，「我認為塞爾維亞不會再2028年加入歐盟」，「這不會發生，我不會對人民扯謊的」。

巴爾幹半島西部國家有意加入歐盟，鎖定的時間點是2028年。蒙特內哥羅總統米拉托維奇（Jakov Milatovic）在同一場論壇會發言時稱，蒙特內哥羅已是北約一員，期待2028年成為歐盟第28個成員國。武契奇說：「我相信，即使我們之中有部分想成為歐盟一份子，也不會在2030年之前成真。不過，這是我個人的評估。這段期間之內會發生什麼事，誰也不知道。」

武契奇與馬克宏29日共同宣布塞爾維亞向法國採購12架飆風戰機。

2天前，塞爾維亞與法國戰機製造商達梭公司（Dassault Aviation）達成一項具有里程碑意義的協議，採購12價飆風（Rafale）戰鬥機，這批新式戰機將取代塞爾維亞空軍現行的俄國老式米格機，預計2029年交貨。

塞爾維亞的防務合作對象一向是俄羅斯，找法國公司買戰機顯然是一項重大轉變。為了加入歐盟，塞爾維亞必須在民主、法治、司法、經濟等層面有所改善，也要掃蕩貪汙腐敗與組織犯罪問題。武契奇之前表示，國內偵察機、戰鬥機均來自俄羅斯，「我們應該向前走，改變習慣，整軍經武」，這是「塞爾維亞在軍事上朝歐盟轉向」。外界認為這是塞爾維亞戰略層面有意與西方國家合作的訊號。

塞爾維亞政治傳統親俄，但對於歐盟也頗為看重，外交層面重視中國、歐盟、美國、俄羅斯。塞爾維亞2009年12月申請加入歐盟，2012年3月成為入盟候選國，由於塞爾維亞拒絕承認科索沃獨立，入盟申請遲無進展。政治新聞網媒Politico歐洲版報導，馬克宏周四（29日）透過公開信呼籲塞爾維亞應以更積極的態度看待加入歐盟一事，塞爾維亞無須擔心加入歐盟之後失去主權與認同。除了戰機採購，法國電力集團（EDF）可能投資設置水力發電廠也已列入議程。

塞爾維亞近年不斷在希望加入歐盟、與莫斯科維持關係之間求取平衡。塞爾維亞幾度譴責俄羅斯入侵烏克蘭，還向烏克蘭提供彈藥，不過，加入歐盟代表外交政策必須與歐盟一致，包括制裁俄羅斯。俄羅斯入侵烏克蘭已超過900天，塞爾維亞至今沒有加入制裁俄國的行列，令歐盟頗為不快。