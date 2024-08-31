人氣Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉（王晴蒂）和老公「大公主」結婚多年，今年初宣布懷孕喜訊，並在本月18日順利產下女兒。而生產後的她也趕緊復工錄製「嬰兒限定」單元，分享生產時的經過，結果講到一半她竟默默流下淚來，透露老公在醫院時的暖舉，讓她感到很欣慰。

凱莉透露，由於女兒的頭比較大，「生出來的瞬間其實才幾分鐘，但痛到一個……完全不想在體驗，大家都說很容易就忘記，但我現在還沒忘」，提到老公在現場因為心疼她而忍不住落淚，沒想到談及此事時，凱莉再度情緒湧上，直言「我現在想到都想哭」。

凱莉回憶生產過程，罕見淚灑現場。（圖／IG@bailingguo_news）

一旁的搭檔Ken補充表示，「妳老公哭是因為很捨不得妳，因為他知道妳生的當下其實很累」，凱莉則坦言沒想過會在現場掉淚，且老公非常心疼她，就連醫生、護士想要跟爸爸確認嬰兒的健康，老公當下竟馬上回答「不用」，還說「我只在乎她」，讓凱莉相當感動，但凱莉也心虛笑道：「造成醫師、護理師一點困擾，因為想要跟你交接確認」，所以老公最後還是有去看看孩子。

凱莉回憶生產過程，罕見淚灑現場。（圖／IG@bailingguo_news）

凱莉懷孕期間就常分享孕婦生活，雖然她的身體看似非常健康，但仍受到孕吐、產前憂鬱影響，孕期生活同樣有著諸多不便；其中最嚴重的一次爭議，是她到立法院前關心群眾聚集的情況，卻慘遭「洗臉」要求滾出去，事後還被酸民砲轟，甚至被詛咒流產，對此，凱莉則正面回嗆：「跟你一起討厭我們的人，大概會覺得你很丟臉，記得要有點醫學常識喔！」