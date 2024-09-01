韓國女團PURPLE KISS出道3年，與師姐MAMAMOO一樣擁有超強實力，日前首度登寶島舉辦「2024 BXX TOUR」演唱會，並抽空接受本報專訪，成員Na Go Eun（羅高恩）表示，很開心終於能夠實現與粉絲說好會來台開唱的約定，更透露自己非常喜歡台劇《想見你》，「我坐飛機來的途中，還特別下載了劇中的歌曲來聽。」Chaein和Swan也說，在國中時期有短暫接觸過中文，選作她們當時的第二外語，大概學了半年之久， 「不過實在是太困難了，很久沒接觸就忘記了，現在好像只記得『謝謝』而已。」但願意為了台粉再重新學習。

羅高恩、Dosie跟Chaein出道前都分別參加過《PRODUCE 48》、《MIXNINE》、《KPOP STAR》3檔選秀節目，她們都很開心能有這樣的寶貴經驗，在練習生時期就能提早見見世面，藉此發現自己的不足以及長處，出道後站上舞台，也變得比較不會緊張，Dosie還笑曝，成員們窩在宿舍時，也會翻出以前3人參賽的表演影片來回味，「特別是Chaein參加《KPOP STAR》時年紀還很小（10歲），我們都會故意逗她說『你那時候真的很可愛』，當然她的表現也非常好，很多本來不知道她的人，也透過節目認識了她。」Chaein則稱，本來會很害羞，「現在覺得也是我人生中的一個部分嘛，已經學會接受了」。

PURPLE KISS成員SWAN（左起）、Yuki、Chaein、Na Go Eun、Dosie、Ireh抽空接受本報專訪。（陳俊吉攝）

聊起宿舍生活難忘的回憶，Swan分享，在她們還是練習生準備出道時期，因為以前窗戶沒裝窗簾，「我們正在吃飯時，無意間抬頭，竟然發現對面有個人在跟我們打招呼，所以我們也笑著揮手回應，但其實看不太到對方長什麼樣子，只有一個大概的輪廓，連是女生還是男生都不確定」，但還是愈想愈害怕，「就覺得沒有窗簾，也至少貼些報紙遮住吧。」至於有沒有搶過廁所？Dosie搖頭表示「我們真的好像從來沒有」，並稱因為隊裡沒有未設立隊長，若遇到意見不合，都會用剪刀石頭布的方式「公平公正」地解決。

不過現場也突然開起爆料大會，Yuki是大家公認最不乾淨的成員，但她不忘喊冤「我其實不是髒，只是東西用完一次就懶得放回原處，比較亂而已」，Ireh也補充「我們最近做了一次大掃除，Yuki的東西真的太多了，已經沒有地方放，只好把能夠收納的盒子都空出來，把放她的東西放進去」，Swan和Chaein則是大家公認最愛乾淨的成員，Chaein大讚Swan「像是海外行程，她一到飯店就會立刻整理自己的物品，還有在吃完飯後，她也會順手把碗洗好」，Swan也誇Chaein「姐姐對灰塵有點敏感，所以經常打掃周圍的環境」。

羅高恩非常喜歡台劇《想見你》，坐飛機來台的途中還在聽劇中的歌曲。（陳俊吉攝）

由於PURPLE K!SS是在疫情期間出道，羅高恩說「所以連出道舞台底下都是沒有觀眾，只有攝影機，後來才發現原來有觀眾在底下是這樣的感覺啊。」Ireh也補充，透過這次全球巡演，「聽到了很多讓我們嚇一跳的歡呼聲，讓我們相當感激且印象深刻。」Yuki則表示，還發現每個地方的粉絲反應都不一樣，例如歐美國家的粉絲都會是直接叫出來，日本的粉絲就是在心裡吶喊的類型，這點也讓她們覺得很有趣。

最後，Dosie也說，透過這次活動，「想在台灣讓更多的人知道PURPLE KISS這個組合，同時我們也還有很多可以展現的部分，之後也會更加進步，也希望以後可以成為世界級的團體。」羅高恩不忘再度喊話粉絲「很感謝PLORY（官方粉絲名）給我們的愛，前段時間沒能跟大家見面有點抱歉，想借此機會製造很多美好的回憶，雖然這次是首度造訪台灣，但我們一定會常來的。」還用中文「我愛你」收尾，相當有心。

Chaein在10歲時參加《KPOP STAR》的表演影片常被成員們拿出來回顧一番。（陳俊吉攝）

Yuki是大家公認最不乾淨的成員，但她喊冤只是比較亂。（陳俊吉攝）

Swan是大家公認最愛乾淨的成員之一，吃完飯都會立刻把碗洗好。（陳俊吉攝）

Ireh對於台下粉絲的歡呼聲相當感激。（陳俊吉攝）