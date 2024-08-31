巴西最高法院在30日裁決中，要求該國電信監管機構在24小時內全面關閉X平台，且還下令蘋果與谷歌在5天內屏蔽X，並將其應用程式從線上商店中下架。另外它還對任何使用VPN訪問X平台的人提出警告，表示一旦查出，將被處以每天相當8,900美元的鉅額罰款。

巴西最高法院警告，只有X平台遵守所有法律要求、支付未繳納罰款，並在巴西任命一名法律代表，才會解除對X平台的禁令。

巴西歷來是X在內許多大型社群媒體的重要市場。根據外界估計，X平台在巴西共有數千萬活躍用戶，是它在美、日以外最大市場之一。

帶領巴西對抗假新聞與仇恨言論的最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在裁決書中指責，X平台不斷違反法院命令，並助長種族主義和法西斯仇恨言論的傳播，包括目前針對10月地方選舉而進行的競選活動。

當獲知X平台遭禁後，馬斯克也立即貼文，指稱「言論自由是民主的基石，而巴西一位未經選舉產生的假法官卻出於政治目的而摧毀它」。

事實上兩人衝突已長達數月之久。為打擊網路假新聞與仇恨言論，莫瑞斯在過去幾月要求X平台封鎖某些被指控散播謊言和歪曲事實的帳戶。

不過自稱是言論自由絕對主義者的馬斯克卻批評此舉是進行內容審查。他自2022年收購X以來，就捨棄大部分內容審核基礎設施與人員，而改用社群筆記（Community Notes）來監管錯誤訊息內容。

此外兩人對峙還存有政治層面因素。馬斯克曾公開力挺有「巴西川普」稱號的前總統波索納洛。波索納洛在2022年敗選後，涉嫌煽動支持者在2023年初闖入巴西國會進行抗爭。

該年6月，巴西最高選舉法院裁定波索納洛在2022年大選中濫用權力與不當使用公共媒體，也引發巴西政府決心加強對社群媒體傳播假訊息和仇恨言論的管理。