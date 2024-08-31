泰國也梭吞府一間學校禮堂天花板，於29日上午10時14分許發生坍塌，當時該校正在舉辦學習中心評估活動，有多名參加此次活動的師生被坍塌時楊起煙塵波及，造成眼睛不適，並且，另外有7人閃避不及，造成頭部、手部、腿部遭砸傷，而這起坍塌意外竟是日積月累的鴿子糞便太多、太重，造成天花板無法再承受額外的重量導致而成，另外，該棟建築物因年久失修，也是天花板塌陷的原因之一。

據《泰國日報》報導，29日上午10時14分許也梭吞府一間學校禮堂的天花板突然塌陷，當時學校正在舉辦學習中心評估活動，禮堂的天花板突然塌陷，嚇壞當時參加活動的多名學生與老師，眾人紛紛跑離現場躲避，但這起意外有7人閃避不及，造成頭部、手部、腿部遭掉落的天花板砸傷，由於天花板坍塌時揚起的煙塵，也造成多名老師與學生眼睛的不適。

報導指出，由於學校禮堂屋簷下有許多鴿子棲息，導致天花板無法承受日積月累的鴿子糞便塌陷，另外，該棟建築物因年久失修，也是這次坍塌的原因之一；當地的區長也表示，由於該學校的禮堂使用了很長一段時間，已經有許多部分已經損壞，目前也已申請維修的預算，正等待當局的批准。