今年國片黑馬《角頭－大橋頭》，在台灣上映短短兩周，票房就突破1.6億台幣，展現出超強吸金能力。電影中經常出現的「自助洗衣店」場景，現在也成為熱門打卡景點，就連電影中飾演「游宗保」的男星張再興，也發文提到這個現象，幽默發言讓網友笑翻。

《角頭－大橋頭》劇情講述大橋頭老大KO桑（龍天翔飾）的兒子麥可（王陽明飾）和其他幫派的糾紛。主演群集結蔡振南、龍天翔、孫鵬、王識賢、王陽明等一大票演員，在劇中互飆演技。隨著電影熱播，全台也掀起角頭熱潮，不少劇中台詞、場景都成為網路熱門的討論話題。

台北市民生東路自助洗衣店成熱門打卡景點。（圖／翻攝自google map）

其中，劇裡阿猛(施名帥飾)、阿慶(鄭人碩飾)、宗保(張再興飾)3人常被麥可(王陽明飾)戲稱是一群土狗，他們也因此被網友稱為「土狗幫」。電影中常出現的巷口自助洗衣店之所以會成為焦點，就是因為有一幕「土狗幫」3人因為衣服髒掉，將身上衣服丟到洗衣機，只穿著內褲在街上等，夜晚中瑟瑟發抖的逗趣樣子，引發不少討論。

這間轉角處放著4台洗衣機的自助洗衣店，也被網友翻出位於台北市民生東路巷子內，不少人粉絲紛紛前去打卡拍照。張再興也在臉書上放上劇照，幽默表示：「聽說這裡已成為『打卡新景點』，溫馨小提醒：不要再去拿左上角烘乾機裡的衣服。」這也對應到劇中他們偷穿其他人衣服的一幕，幽默發言讓網友紛紛留言表示：「我也好想去打卡拍照」、「衣服還沒乾啊！」、「連身那件有沒有放回去」、「真的有這場景！以為是劇組搭的」、「保啊～幹人家的衣服」。