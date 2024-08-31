民眾黨主席柯文哲30日遭廉政署約談，拒絕夜間偵訊欲離開，31日被檢察官諭知當庭逮捕，柯文哲向法院聲請提審，遭台北地方法院駁回。民眾黨粉絲「小草」在北檢門口人行道上集結，呼口號聲援柯文哲。媒體人黃暐瀚表示，如果今天10萬人包圍北檢，檢調的壓力是非常大的。

黃暐瀚31日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，民眾今天支持柯文哲的力量，並不如預期。他支持黨公職小草，去聲援想聲援的人。如果今天是像選前之夜10萬人包圍北檢第一層，博愛特區到總統府到景福門都是人，檢調的壓力是非常大的。

黃暐瀚接著表示，問題是，檢調去按柯文哲家電鈴的哪一秒鐘，就已經知道要承受什麼樣的壓力，因這是一位總統參選人、在野黨黨主席，顯然檢調手上有很多事證。小草是覺得被迫害，可是就算沒有查到金流，他很有可能涉嫌圖利，若一昧認為柯文哲沒事，可是沈慶京、應曉薇、彭振聲都被聲押，你沒有覺得哪裡不正常？

黃暐瀚指出，這整件事主張為政治迫害的力道，會隨著台灣民眾這兩個月以來司法檢調的動作，而形成對比。如果過去沒有偵辦鄭文燦、林宜瑾，大家會覺得事情太嚴重了，因此若要解讀是執政黨迫害，大家恐不會買單。