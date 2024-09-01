奧地利聯邦軍前參謀、官校主任雷斯納（Markus Reisner）近日分析當前烏俄戰爭局勢，烏克蘭在庫爾斯克的攻勢減弱，俄羅斯空襲漸增、頓巴斯地區為當前作戰熱點，白俄羅斯邊境部隊集結，以及烏克蘭國家能源陷入匱乏狀態。

據奧地利聯邦軍官網27日專文分析，俄羅斯繼續針對烏克蘭關鍵基礎設施實施戰略打擊。

俄羅斯戰略打擊與烏克蘭能源危機

每隔2到3週俄羅斯就會進行一次大規模的空襲。烏克蘭需要180億瓦的電力，目前僅能使用90億瓦，而本週的空襲造成了更大的破壞。這也可以看作是俄羅斯對烏克蘭庫斯克攻勢羞辱的回應。同時基輔北部的一座重要水壩也遭到轟炸，如果水壩崩潰，基輔將面臨洪水災難。

他強調不應該被像庫斯克攻勢所迷惑，雖然在上次北約會議上做出了承諾，但許多國家仍然遲遲未向烏克蘭提供更多的防空系統，並且已經招致後果。此外，在烏克蘭於庫斯克取得成功後，顯然俄羅斯會試圖在資訊戰場上重新轉移焦點，這正是當前的局勢。

攻庫斯克能否減輕頓巴斯壓力？

只要看看俄羅斯軍隊沿著頓巴斯戰線的部署情況就可以了。在頓巴斯的主要攻擊點上，3個集團軍「中央集群」、「南方集群」和「東方集群」正沿著約300公里的戰線發動進攻。俄羅斯打算利用這些力量突破第2道防線，如果可能的話，在波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）實現戰術突破，是否能成功取決於烏克蘭的防禦。俄羅斯夏季攻勢的目標至少是佔領波克羅夫斯克，扎波羅熱是次要戰區，但烏克蘭可能會利用這一區域進行額外的攻勢，以減輕頓巴斯的壓力。為此，俄羅斯正將預備隊調往該地區，但並未削弱其在頓巴斯的攻勢。

🇷🇺🇺🇦 Pokrovsk-Kurakhovo Direction: Significant Successes of the Russian Armed Forces

Situation as of 9:00 am on August 31, 2024



In recent weeks, Russian forces have achieved significant successes both towards Pokrovsk and Kurakhovo.



The enemy has been driven out of about two… pic.twitter.com/AGZwT0nAX0 — Rybar Force (@rybar_force) August 31, 2024

目前還看不到俄羅斯在戰術層面上將力量轉移至庫斯克方向的跡象。俄軍在波克羅夫斯克的推進仍在繼續，並未因此作出任何調動而削弱其攻勢，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）幾週前曾警告說，今年（2024）年底俄羅斯將擁有多達69萬名士兵可用。

烏軍在庫斯克的下一步？

俄羅斯的預備隊已經在庫斯克投入戰鬥，並阻滯了烏克蘭向北和向東的進攻。烏軍攻勢也明顯減弱，現在試圖向西擴大攻勢範圍，保護北翼免受西姆河的威脅，並試圖在特奧特基諾獲得更多領土。

庫斯克攻勢的突襲效果已經不在，現在正試圖佔領有利地形，如河川以準備進行防禦性作戰，側翼必須得到保護，領土需要加強。只有當能夠持久守住這些領土並因此牽制大量俄軍，這次攻勢才會有正面的效果。

Belarus is actively transferring armored units to the Ukrainian border. The tactical sign "B" was applied to the equipment. pic.twitter.com/TGfyZ4lKZk — donco (@donco970) August 31, 2024

白俄部隊為何集結烏克蘭邊境？

俄羅斯對白俄羅斯施加壓力，因此白俄羅斯按照俄羅斯的意圖行事，烏克蘭邊境的活動提醒烏克蘭，這個鄰國也可能構成威脅。白俄羅斯軍隊已經開始將其南部地區的機械化部隊調往邊境。烏克蘭不能忽視這一威脅，因此必須在白俄羅斯邊境的「北方」地區指揮部維持數萬名士兵。

不過對烏克蘭有利的是，邊境地區大多由廣闊的沼澤地組成，普利皮亞特沼澤是一個巨大的障礙，任何可能的進攻都必須穿越這一地區。