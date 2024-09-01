你刷牙了沒？俗話說「一白遮三醜」，很多人追求一口潔白牙齒增加自信，也讓外表更有吸引力。英國一名牙醫師最近提醒，民眾有2個常見的刷牙習慣容易刷出「黃板牙」，潔牙效果不佳甚至傷害琺瑯質。所幸，這2個習慣不難改正。

英國《每日郵報》日前報導，英國里茲（Leeds）執業牙醫哈米德（Ferakh Hamid）說明，不少人選擇以「乾刷」（dry-rushing）展開刷牙程序，也就是擠牙膏之前不把牙刷刷毛沾濕。坊間有說法認為，用乾的刷毛沾牙膏直接開始刷牙的方法有助於消除難看的牙漬。

哈米德指出，這種做法其實會讓牙齒顏色變得更暗沉，甚至變黃，原因在於牙膏少了水就無法均勻塗抹在牙齒上，這會導致清潔效果變差，讓牙齒失去光澤，「開始刷牙之前最好先把刷毛沾溼，這個小小的步驟可以讓牙膏更容易塗滿牙齒表面」。

酸性食物與飲料容易損害琺瑯質。牙醫師提醒，吃完這類食物至少等1小時再去刷牙，給琺瑯質一些恢復的時間，否則容易讓琺瑯質下方色澤較黃的象牙質顯露出來，導致牙齒顯得更黃。（示意圖：shutterstock／達志）

哈米德說，第2種常見錯誤則是在吃了酸性飲食之後馬上刷牙。酸性飲食包括果汁、葡萄酒、含糖飲料、無糖碳酸飲料、柳橙、葡萄柚等等，這些食物會弱化牙齒表面的琺瑯質，琺瑯質弱化之際刷牙容易磨損琺瑯質，這會導致琺瑯下方顏色較黃的那一層逐漸暴露出來。琺瑯質底下是象牙質，顏色比琺瑯質黃一些。

為了避免這種狀況發生，哈米德建議大眾，吃喝酸性飲食，要等至少1個小時之後再刷牙，讓琺瑯質有時間「休生養息」，方能保護牙齒健康。