為向國際展現北市多元美食產業，臺北市商業處今年以「2024台北國際美食節」為主題，推出3大系列活動，於8月31日至9月1日在圓山花博花海廣場辦理「漢堡嘉年華」，彙集50間超人氣漢堡及美式餐飲主題店家，如SKRABUR黑膠漢堡、發福廚房、ROAST BURGER爐烤熟成牛肉堡、屠夫漢堡等，打造台北最大露天漢堡市集，並規劃4個區域為創意無限「美味餐車區」、經典不凡「搖滾漢堡區」、漢堡好朋友大集合「漢堡朋朋區」以及美味無國界的「世界美食區」。想品嚐酸甜鹹滋味的招牌秋露脆梅漢堡，還是慢火燻烤的牛胸肉漢堡？8月31日至9月1日來圓山花博漢堡嘉年華就對了。

9月1日至9月30日還有「台北美食月」，結合8家便利支付、美食平台業者合作，於線上線下指定主題店家消費，即享消費優惠與抽獎等共計132萬元回饋，吃美食拿好康優惠，好機會千萬不要錯過；為推廣本市精緻餐飲，今年首次結合民間資源，於9月23日至10月20日推出「台北餐廳週」，集結百家以上高質感餐廳，線上可免費領取數位餐廳週護照，即享有餐廳專屬1,200元套餐、特色小點等獨特餐飲體驗，藉由各種管道享受美食，滿足您的味蕾，歡迎大家相揪一起來。

臺北市政府蔣萬安市長表示，臺北市是一個充滿活力、多元且富含包容性的城市，使得臺北成為多元美食之都，為推廣本市美食產業，市府一直不遺餘力的推動，每年以不同主題推廣，思考以貼近民眾及熱愛的品項為出發點，以「台北國際美食節」為主軸，推出一系列活動包含「漢堡嘉年華」、「台北美食月」、「台北餐廳週」，讓國內外旅客吃美食，並體驗每種美食背後的文化和故事，結合國際在臺協會與辦事處、8大便利支付與美食平台、Flavor風格美食指南合作推出本市百間高質感餐廳，以共同推廣及促進美食產業發展。

【8/31至9/1花博花海廣場「漢堡嘉年華」主題市集享美味】

第1個系列活動為今明2日於圓山花博花海廣場舉行的「漢堡嘉年華」，與各國在臺協會與辦事處、特色品牌美食店家餐廳合作，為了讓民眾能方便找到想吃的美食，更特別將嘉年華規劃為4大區域，滿足不同味蕾需求。首先來到集結全台熱門美食餐車，帶來各式創意漢堡的「美味餐車區」，如「SKRABUR黑膠漢堡」帶來以竹炭和可可製作的招牌黑色漢堡、「旨味和風漢堡」推出綜合酸甜鹹滋味的招牌秋露脆梅漢堡；接著是充滿熱情與激情氛圍的「搖滾漢堡區」，不僅有臺北老牌美式漢堡品牌「發福廚房」、以英式傳統烤牛肉為精神的「ROAST BURGER爐烤熟成牛肉堡」、「有情出包所」用最潮角度詮釋臺灣漢堡「刈包」精神；再來是囊括炸雞甜點等經典漢堡副食的「漢堡朋朋區」，包括超人氣炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」、減糖無負擔「貪吃狗甜點」，多種選擇讓你一區吃遍！最後是囊括世界各國風味餐點的「世界美食區」，不僅有號稱訪紐約必嚐的BBQ燒烤名店「麥笛昆 Mighty Quinn's」，還有臺北知名連鎖品牌「ABV Kitchen」帶來道地美式風味餐點，讓你瞬間飛越國際，品嚐到國際美食！除了好吃美食外，現場還有完成指定條件免費送限量50元折價券等好康，絕對不容錯過。

【9/1至9/30「台北美食月」線上線下支付享優惠】

第2個系列活動為9月1日至9月30日推出的「台北美食月」，結合8家便利支付及美食平台EZTABLE、FunNow、icash、LINE Pay、台灣Pay、全支付、悠遊付、街口支付，與超過千間本市店家合作，多元消費即享單筆折扣、回饋金及抽獎等好康優惠，如EZTABLE於指定餐廳線上預付享最高15% EZCASH回饋，FunNow提供8折優惠碼、每筆折抵上限100元，icash指定店家消費享5% OPENPOINT點數回饋，LINE Pay於「好康地圖」店家頁面領取85折優惠券、單筆消費滿100元即可使用，台灣Pay於指定店家進行掃碼支付、單筆消費滿50元即可參與總獎額20萬元抽獎，全支付指定店家單筆最高16.5%回饋，悠遊付指定店家單筆消費最高享7%悠遊付回饋金，街口支付指定店家享8折優惠等，線上線下皆可吃美食享優惠，市府還另外準備萬元禮券等你抽！

【9/23至10/20「台北餐廳週」 線上護照享頂級體驗】

第3個系列活動為9月23日至10月20日「台北餐廳週」，本府今年首度與民間公私協力合作，為推廣本市精緻、創意的頂級餐飲店家，使市民朋友能更輕鬆的體驗北市精緻餐飲，以臺北絢爛美麗的夜晚One Night in Taipei為發想、紐約餐廳週為藍本，集結了本市百間高質感餐廳，打造獨特專屬的「台北餐廳週」，民眾只要在線上領取數位護照，即可享有合作餐廳提供的1,200元優惠套餐、專屬套餐、特色小點等優惠，感受餐飲美學的獨特體驗，展現臺北fine dining餐廳夜晚各家精彩、多元的國際美食。

享受多元美食，就在台北國際美食節！精彩豐富的活動，趕快號召身邊親朋好友一起來品嚐臺北市美食，犒賞味蕾吧！，更多活動資訊請至「臺北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團、8家支付及美食平台網頁，及「台北餐廳週」活動網站(https://restaurant-week.flavornews.com.tw/)查詢。