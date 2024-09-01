大陸童星劉楚恬年紀輕輕就已經演出不少作品，過去曾在古裝劇《羋月傳》中飾演年幼時期的孫儷「小羋月」一角。當時年僅6歲的她憑藉自然演技，擄獲大批粉絲芳心，一張精緻娃娃臉可愛軟萌，被全網要求「禁止整容」。此外，她也曾在《知否》中飾演趙麗穎的童年時期。如今劉楚恬即將在9月5日迎接15歲生日，近況曝光引發關注。

劉楚恬的媽媽經常透過微博紀錄女兒從小到大日常，近日曬出一組照片，劉楚恬身穿深綠色T恤，搭配黑色休閒長褲，綁著活潑丸子頭，在陽光下擺拍美照，畫面中可見她的五官與小時候並沒有太大差別，可以說是等比例放大。不過臉蛋已經沒有兒時的嬰兒肥，出落得亭亭玉立，氣質清新脫俗。

劉楚恬近照曝光，清新顏值被讚從小美到大。（圖／翻攝自微博）

貼文曝光後，引發許多粉絲留言：「喜歡丸子頭」、「媽媽的拍照技術果然一絕」、「好有氛圍感啊」、「超美」、「小女孩長大啦」、「好漂亮呀，從小美到大」。事實上，劉楚恬除了學校課業也兼顧演藝事業，先前曬出青春愛情劇《難哄》的殺青照，她在劇中飾演「桑稚」一角，也令許多關注她的粉絲相當期待。

據悉，由趙露思、陳哲遠主演的《偷偷藏不住》受到許多觀眾喜愛，而它的姐妹作《難哄》還未播出就創下超高討論度。先前釋出劇照，原本由趙露思飾演的「桑稚」一角，在《難哄》裡則改由年僅15歲的劉楚恬飾演。

《偷偷藏不住》趙露思飾演的「桑稚」一角，在《難哄》改由年僅15歲的劉楚恬飾演。（圖／翻攝自微博）

趙露思在《偷偷藏不住》中賦予「桑稚」角色生命力，精湛演技被譽為「天選桑稚」，因此在《難哄》中，此角色人選就受到高度關注。如今確定由劉楚恬拿下此角，劇照流出後也引發討論，多數書迷劇粉都對此結果相當滿意。