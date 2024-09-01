「我從1975年開始走造血幹細胞，走了50年；台灣再生醫療如果沒有機會，我不敢跳進來。」根據《財訊》雙週刊報導，血液腫瘤治療權威陳耀昌，是1983年執行台灣首例骨髓移殖手術的名醫，2022年以73歲之齡參與創立外泌體公司瑞福生醫，擔任首席顧問。

亮點 先導工廠落成 國際大藥廠規格

讓外界眼睛一亮的是，瑞福2022年3月成立，2023年11月進駐台北生技園區新落成的大樓；而遷入後短短7個月，今年6月一座符合PIC/S GMP等級的先導工廠，就在眾人眼前開幕了。

「我也被他嚇到，執行力這麼強！」陳耀昌對瑞福董事長許淑幸的能力十分佩服。許淑幸曾在海基會經歷過兩岸交流的重大歷史事件，看過台商3、4百家工廠，本就對產業不陌生；後來由公職轉戰商界，因為到台大攻讀生技管理碩士，從而牽起3位創辦人的緣分，除了她與陳耀昌，台大生化科技系副教授陳彥榮則出任瑞福的策略長。

瑞福成立之初，先與台大產學合作益生菌的業務，後來陳彥榮提出外泌體應用在再生醫療的計畫。「有一天彥榮跟我說他想做外泌體，我眼睛一亮，決定參一腳；我在台灣還沒認識像他一樣同時懂化工、發酵、幹細胞，而且還曾在日本有iPSC（誘導性多能幹細胞）淵源的專家，一個人抵兩個用。」陳耀昌回憶說，「關於外泌體的治療，文獻很多，也有一些公司在做，但都還沒進到臨床，大家的出發點不會差很多，就是這樣我才敢做。」

外泌體若是做出來，要輸出國外很容易，不像活細胞有冷鏈等運輸保存的問題。「但是外泌體來源有差別，製程與品管也有差異，每一家的性質不一樣，這就是商業機密，還是要等到做出來才知道。」即使信心滿滿，陳耀昌仍舊實事求是。

要進軍治療用的外泌體，實驗室等同大腦。根據《財訊》雙週刊報導，許淑幸表示，瑞福現階段已花了3000多萬元在硬體設施，加上儀器已經投入7、8千萬元。據了解，同樣規模的實驗室，一般同業大概用1/3價格就能蓋好，瑞福心臟很大顆，創業一開始就走高規格。