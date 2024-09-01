根據《財訊》雙週刊報導，瑞儀光電的起家厝坐落於高雄加工出口區，樸實而低調的陳設，如同創辦人王本然的經營風格，但在過去1年多以來，臨危受命的新領導人王昱超帶來截然不同的新氣象，快節奏、橫向溝通的行事步調，要讓身邊資深的員工們一起跟上腳步。

2023年春節期間，王本然因出遊而意外跌倒，傷及腦部，開始進入漫長的治療以及復健，醫師建議需要長時間的休養。王本然的長子也就是王昱超，就這樣不假思索辭去在亞馬遜的工作，帶著老婆以及兩個小孩從美國回到台灣。

無預警接棒 沒機會慢慢磨

放眼望去，大企業多數的2代接班人在接任大位之前，都會提前在公司內部各部門歷練，慢慢累積經驗，不但能實際了解公司運作情況，也可以與員工培養情感。然而年僅37歲的王昱超是在完全無預警之下，扛起重責大任，進入2代速成班。

王昱超接受《財訊》專訪時透露，在去年4月回來台灣之前，父親沒有要求他要接班，兩人也從頭到尾沒有討論過這個問題。但回想起小時候，王昱超苦笑說，父親不太關心他的生活，不管是學校的社團活動，甚至交女朋友的事，只要一回到家，父親開口閉口的話題就是瑞儀。

「這些工作的內容，幾乎都是父親創業的經歷以及管理的經營心法，他會非常仔細的分享，但不會把壞情緒帶進來。」王昱超也因此了解瑞儀如何從無到有、從曾經失敗到成功的歷程。

王本然曾說，瑞儀就是他第3個孩子，另外兩個孩子即是王昱超與他的胞姊。身為獨子的傳統使命，王昱超自己知道總有一天會回來瑞儀，雖然父親嘴上沒說，但所作所為都帶來潛移默化的影響。當他念高中時，父親甚至忍不住想要引導他去念第2類組，往理工科系的路上走。

「可是我的個性真的不適合。」王昱超就讀大學時選擇中央大學財金系，還曾經在大學時期兼職賣保險，因為他不相信賣保險有這麼困難。沒想到父親王本然聽到之後馬上跟他說，所有的親戚、鄰居朋友都不能賣，這下子馬上就提高業務難度。最後，王昱超只能拿著問卷在咖啡廳旁尋找路人，碰了一鼻子的灰。