中華汽車於8月26日舉行法說會，除了發布2024年上半年業績，經濟部8月起實施的「在地化供應鏈合作價值比率」新政策，直接衝擊中華車MG品牌，更是法人關注焦點。

根據《財訊》雙週刊報導，中華車表示，會努力將新政策的衝擊降到最低，但不諱言，後續部分新車上市的計畫，已經受到影響。法人判斷，中華車這場因政策造成的逆風，至少將持續至明年。

中華車上半年度營收及營業淨利年增率皆達20%以上，但淨利24.57億元，每股盈餘4.5元，較去年同期下滑近18%。中華車說明，去年因1~6月認列業外迴轉部分新安防疫險損失，EPS表現特別好，但扣除該項影響後的EPS，今年上半年僅較去年同期減少0.13元，是因今年受中國汽車市場影響，轉投資事業獲利較去年同期減少所致。

中華車自2022年下半年導入隸屬中國上汽集團的MG品牌國產化，在台大賣後，不但業績好轉，股價也一路走高，還在今年4月創下143.5元的歷史高價，但到了7月中旬，市場開始有所風聲，指出政府將對中國車端出新政策，到經濟部7月30日發布公告，再到8月16日公司宣布新的接單規晝，中華車股價已下跌逾35%。8月26日小漲0.7元收在82.3元。

中華車股價不振，今年來已下跌近30%，原因就在於「在地化供應鏈合作價值比率」新政策明確指出，不論是中國自有品牌、被中資買下的品牌，或是中國與他國品牌合資的車廠，在台灣生產銷售汽車，依零件金額計算，2024年及其後取得上市合格的車款需符合第一年15%、第二年25%、第三年35%的國產零件比率門檻；若是2023年（含）以前取得上市合格證的車款，則是自今年8月1日起，一年內必須達到20%、第二年30%、第三年35%的國產化比率。

根據中華車指出，2024 年上半年市占率較去年同期增加3.2個百分點，提車台數32316台，除了較去年同期26137台增長23.6%， 與2023下半年26526台相較，也增長21.8%。

《財訊》雙週刊分析，其中擁有中國血統的MG，就是讓中華車表現優於總市場的重要功臣。目前已經在台開賣的MG車型，包括最早上市的休旅車HS、小型車ZS，以及今年六月才發表的純電動車MG4。中華車也表示，光是2024年上半年，MG占中華車營收已高達四成。