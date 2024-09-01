台積電為全球晶圓代工龍頭，薪資待遇優於業界，即使工作環境高壓仍吸引許多年輕人投入，Dcard論壇網友發文表示，好奇該講什麼才能讓學生相信台積電真的很操？話題引起熱烈討論，然而不少人卻認為，讀頂大研究所時選到暗黑實驗室更慘，不僅文憑被教授卡著，甚至連錢都沒有，在台積電至少還有豐厚的薪酬。

原Po提到，能不能一句話讓學生搞懂台積電有多操？他們不懂的原因可能是因為曾經待過服務業或會計業體會過很操的生活，也有可能待過暗黑實驗室或私立高中，體會過水生火熱的生活，「這些人早就身經百戰，要怎麼讓他們知道台積電有多操？」

文章引起熱議，網友們紛紛留言指出，「拿健檢報告給他看」、「你各位知道2330是什麼意思嗎？那是下班時間」、「去台積電要早八晚十，工作強度和高三一樣，半夜和假日還會被打電話討論錯題？」、「真實案例：我家被斷水斷電了，因為上班忙到沒時間去超商繳費，下班累到停車場一上車沒發動車就睡。」

不過，有另一派網友卻認為，台積電太操可以離職，但進入暗黑實驗室只能忍耐，不然沒文憑，「進台積不適應了不起換公司，黑實驗室要畢業了，一直故意卡你學歷，這種賤人教授還不少。再補一點，在台積被罵好歹有錢，在實驗室被罵被使喚被酸，什麼都沒有。」