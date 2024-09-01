命理專家雨揚老師在臉書上分享9／1〜9／7的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖鼠、猴、馬，其中第1名屬鼠者事業強運來襲，工作表現出色；第2名屬猴者財運超旺，借人錢有好報；第3名屬馬者結交領頭人物，人脈布局成未來助力。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：鼠、猴、馬

▌鼠

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業強運來襲，由於出色的工作績效和領導魅力，能在職場上穩步前行，長期立於不敗之地。愛情能量豐沛，單身者不妨改變一下每日的通勤路線，有望在通勤的過程中意外邂逅良緣，一同走向通往幸福的大門；有伴者總會主動稱讚伴侶，這讓對方感覺自己的付出受到重視，兩人的感情也悄悄升溫。財運上揚，從事業務或開店做生意的朋友，近期有機會透過客戶口耳相傳，讓你的生意訂單一張接著一張來，業績直線上升。

▌牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★

工作運順遂，向來擁有優秀協調能力的你，近期只要在職場上發揮溝通長才，就能在執行業務的過程中暢行無阻，行事更加順利。感情運走下坡，單身者容易因為心儀對象的無心之言，或者朋友間的流言蜚語，導致心情跌落谷底，也對自己越來越沒有信心；有伴者應拿捏好與異性相處的距離，以免衍生出不必要的誤會。財運不濟，近期投資市場可能出現劇烈起伏，進場前應謹慎判斷局勢，切莫一股腦兒地跟風投資，才不會讓荷包大失血。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★

事業運高漲，近期會有許多不錯的合作機會招手，不妨仔細衡量當中的利弊，做出最有利的選擇，有望因這次合作案而順利獲得主管的賞識與升遷的機會。愛情運極佳，單身者近期有機會收到來自愛慕者的告白，這讓你感到又驚又喜，也對自己的魅力更有信心；有伴者與伴侶外出時，不妨主動牽起對方的手，重溫當年熱戀時的甜蜜。財運不佳，網購時應衡量自己口袋的深度，以免出現不必要的開銷與負擔。

▌兔

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作如日中天，雖然執行業務的過程中遇到不少阻礙，但總能越挫越勇、見招拆招，專業又積極的工作態度不僅令眾人對你刮目相看，也成功打響你在公司的名號。愛情運順遂，單身者近期容易吸引到個性溫和的對象，如果不排斥對方，可以考慮先從朋友開始做起；有伴者有空時不妨嘗試自製各種消暑飲品，和伴侶分享成品之餘，也能讓對方感受到體貼與用心。財運不錯，近期有機會收到他人給予的零用金，雖然金額不多，但令你開心不已。

▌龍

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運平順，近期不妨找時間與身邊的同事、長官多多交流，良好的人際關係不僅能夠創造和諧的工作氣氛，也能帶來不少貴人的助力。桃花運走下坡，單身者應嘗試放寬自己的擇偶標準，以免和不少好姻緣擦身而過；有伴者與伴侶發生爭執時，總是喜歡得理不饒人，小心咄咄逼人的態度導致雙方感情生變。財運順遂，近期不妨多花些時間研究投資理財，理財能力有機會更上一層樓，並在日後成功存下一筆不少的財富。

▌蛇

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運不順，近期容易因為政策朝令夕改，或者出現許多突發狀況，導致必須天天加班趕工，龐大的壓力讓你喘不過氣，身心也開始不堪負荷。愛情運下滑，單身者切莫因為自身條件不夠好就鬱鬱寡歡，只要勇於展現自己的長處，終究能夠吸引到真心喜歡的人；有伴者總是將伴侶的叮嚀拋在腦後，這讓對方感到十分不滿，小心發生劇烈爭吵。財運低迷，收到陌生簡訊或郵件時，切勿直接點擊不明連結，應先確認訊息的真偽，以免被人騙取錢財。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運步步高升，在前輩或長官的引薦下，有機會結識更多業界的領頭人物，務必把握時機積極展現自己的專業與自信，這些人脈與資源將在日後成為絕佳助力。感情運和美，單身者不妨在社群平台上多多分享自己的喜好，不僅有機會找到同好，也能認識更多新朋友；有伴者可在假日與伴侶一同開車兜兜風，到不同縣市逛逛走走，享受悠哉愜意的生活。財運暢旺，先前有投資的朋友，有機會收到滿意的回報，可以考慮持續加碼，讓荷包穩定進帳。

▌羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運穩健，近期職場可能出現不少動盪或流言蜚語，但總能保持平常心來面對，你的游刃有餘不僅令人刮目相看，更讓全部門的同事紛紛看齊與學習。愛情運欠佳，單身者與心儀對象相處時應投其所好，以免對方不領情而受挫；有伴者成天疑神疑鬼的行徑，只會讓彼此的關係慢慢走到盡頭，唯有真誠以待、多信任對方，感情之路才會走得順利圓滿。財運尚可，建議多閱讀理財書籍，建立良好的理財觀念，有助於為自己加薪。

▌猴

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場運平穩，年末有機會承接重責大任，建議近期應好好表現，方能接獲更多重任，迎來職涯新契機。桃花朵朵開，單身者不妨向心儀已久的對象告白，有望牽起對方的手，共同邁向幸福未來；有伴者不妨將伴侶介紹給雙方父母認識，讓戀情順利邁向下一階段。財運旺旺來，如果先前有借錢給其他人，近期不僅有機會收回借出的款項，也有可能額外收到對方答謝用的禮品或禮金，令你喜出望外。

▌雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運穩定，服務或工作態度向來有口皆碑，總能有條不紊地完成主管交辦的所有任務，這不僅讓對方更加信賴你，也願意下放更多權力。愛情運低迷，單身者切莫整天擺著一張撲克臉，應將笑容掛在臉上，讓微笑帶你通往好人緣的大門；有伴者可能被共同朋友散播的謠言所傷，而與伴侶產生嫌隙，建議開誠布公地聊一聊，才能讓誤會冰釋。財運尚可，只要別出現太多娛樂性開銷，就能避免荷包迅速乾癟。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運穩妥，總能將經手的業務推陳出新，近期有機會幫公司或產品打造出新氣象，進而深獲上司的青睞，甚至站上足以發揮更多實力的新舞台。感情運低迷，單身者的良緣尚未來到，應平心靜氣地等候機緣降臨；有伴者容易因工作變動而與伴侶分隔兩地，導致兩人的交集越來越少。財運順利，由於先前有好好存錢，近期手頭不僅變得比較寬裕，也會出現少許進帳，毋須太過擔心金錢問題。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運突飛猛進，有機會在高層幫助下獲得更多資源，因此可以過五關斬六將，順利交出令人眼睛一亮的成品。感情運佳美，單身者不妨多參加讀書會或感興趣的工作坊，有機會結識志趣相投的新朋友，並在交流的過程中產生想進一步發展的念頭；有伴者總能及時滿足伴侶的情感需求，讓兩人的感情始終維持在熱戀期。財運低迷，可能因為一些必要性支出，例如房租、修車費用等，導致荷包縮水不少而苦不堪言。

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