總統府公布大法官提名名單，副院長被提名人姚立明被稱「政治變色龍」，從政經歷新黨、倒扁、幫助柯文哲入主北市府、批評民進黨是垃圾，再到2024擔任賴清德競總主委，是最爭議人選。媒體人張禹宣指出，姚立明是超級大柯黑，擔任司法院副院長會讓人覺得是要處理柯文哲，讓司法公信力大打折扣，但不給位置姚立明會變成「賴黑」，賴清德是要「借刀殺人」，借立法院公審把姚除之而後快。

媒體人張禹宣30日在政論節目《57爆新聞》表示，民眾黨主席柯文哲未來若遭起訴，將是由法院判決，姚立明若任司法院副院長，對法官會有相當的影響力，「大家都知道姚立明是超級大柯黑」，外界會認為，任命姚立明會不會是要處理柯文哲？這會讓司法公信力大打折扣，就算要辦柯文哲，大家會希望是公公正正、一刀斃命，而不是帶有政黨色彩去處理，而且姚立明被問到柯文哲的問題時，也是來一個「神秘的微笑」。

張禹宣指出，姚立明想當司法院副院長，還要過立法院那關，在野黨一定不會讓他過，姚立明從頭到尾都是想當官，還罵過民進黨是垃圾，所以民進黨、民眾黨、國民黨，三黨都沒人能接受。

張禹宣續指，賴清德也很清楚姚立明不會過關，但還是提名他任副院長，是因為要位置是姚立明的習慣，不給位置姚會變成「賴黑」，而賴清德不能親自處理姚立明，乾脆把姚丟到立法院接受在野黨的公審，民眾黨8席不用談，一定跟藍營合作杯葛到底，賴也能解決這個麻煩。

張禹宣也提到，姚立明在大選其實在幫倒忙，說柯文哲「年輕人支持度到頂了」，反而激出民眾黨更多選票，而賴的40%都是基本盤，但姚是總幹事不能不處理，所以司法院副院長可能是賴不得不做出的選擇，不一定是壞結果。雖然大家看到姚立明氣炸了，但反正姚擔任司法院副院長的機率極低，賴也能借刀殺人，借在野黨立委把姚立明除之而後快。