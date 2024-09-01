近日一位婆婆透露，媳婦今年跟兒子離婚，而房產登記在媳婦名下，但當初買房時，他們婆家曾出資50萬，現在房子市值較購屋時增值1000萬，媳婦賣房不願意分兒子錢，婆婆表示，她要討增值1000萬中的500萬。對此，律師表示，兒子可向其前妻主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，即夫妻婚後財產的「差額」，財產較多的人要給少的人「一半」金額。兒子可向媳婦請求一定金額，但媳婦是否出售房產則屬其個人權利。

一位婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，媳婦今年跟兒子離婚，財產都是登記在媳婦名下，包括車子和房子。儘管媳婦家人支付房貸跟小孩的教育費，但當初買房時，婆家也出資50萬，兒子也幫忙分攤車貸。

婆婆補充，房子是婚後貸款買的，因為兒子沒有勞保與薪轉證明，沒辦法辦理貸款，最後才以媳婦的名義買房。然而，媳婦賣房也不願意分兒子錢，過去這幾年房價飆漲，現在房子市值較購屋時增值1000萬，她要討增值1000萬中的500萬，並非貪圖全部，只希望拿回屬於兒子的部分。

針對此案例，恩典法律事務所創辦人蘇家宏透過臉書發文，對於夫妻離婚時財產的分配，兒子可依法主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，也就是於離婚當日，夫妻婚後財產之差額，由財產多的人給財產少的人「一半」金額，兒子應向媳婦提出請求，至於媳婦是否賣房，則由其自行決定。

蘇家宏指出，媳婦名下的房貸多由媳婦及娘家人負擔，婚後剩餘財產增加，媳婦的貢獻似乎並不遜於兒子，而之後這些財產又須與兒子平分。儘管房產或車子登記在媳婦名下，但兒子並沒有因此吃虧。