近期銀行房貸逼近滿水位，房市鬧「錢荒」，已經傳出有打算買房的民眾申請房貸遇到困難的情況。對此，馨傳不動產執行長何世昌公佈最新市場數據，8月全台二手屋待售存量為74,560 戶，創下近二年以來的新低點，在房仲家店數與從業人員的歷史高峰，成交量出現下滑，無疑對房仲業而言將是一場噩夢。

何世昌在臉書粉專以「房仲噩夢真的來了？」為題，引用《樂居Pro》數據，稱今年8月全台二手屋待售存量為74,560戶，較7月份的77,503戶減少2,943戶，持續創下近二年以來的新低點。他補充，建商賣的房子叫一手屋，民眾向建商購買後再轉賣就稱為二手屋，二手屋不限屋齡，包括預售、新成屋、新古屋與中古屋。

他指出，「在銀行自主性限貸令與央行出手要求降低不動產放款集中度、和總量管制的環境下，二手屋市場並未出售拋售潮。」何世昌分析，房市環境動盪卻沒有拋售潮的原因，或許是舊房貸戶利率多是2.185％的地板價利率，他們捨不得賣掉手上低利率的房子；另一個因素，則是預售屋禁止轉售措施的影響，買方想轉售也無法如願。

何世昌認為，房市出現上述發展，對房仲業而言將是一場噩夢，當房仲家店數與從業人員在歷史高峰，而二手屋委售量變得更少，成交量又因房貸塞車、買方縮手等因素下滑；且即便成交了，部份買方也可能因房貸下不來而違約，買方、屋主、房仲三方因違約金、服務費鬧得不可開交。