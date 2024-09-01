台灣啦啦隊文化盛行，像是李多慧、李雅英、安芝儇等多位韓國啦啦隊女神，紛紛來台發展，卻也引爆台韓球迷之間的戰爭。近日，就有不少起亞虎球迷駁斥吉祥物李珠珢霸凌的行為，認為台灣人說得太誇張了。

韓國YouTube「挖系桑米西」31日釋出新片指出，之前有關李珠珢被起亞虎吉祥物壓頭應援的方式，確實造成台灣、韓國球迷紛爭，有不少起亞虎球迷認為動作的確太過火，呼籲停止行為。但也有球迷表示，這是球隊長久以來的應援團隊文化，其他的啦啦隊也會這樣跟吉祥物互動。

此外，還有韓國球迷批評台灣人，只是為了想要保護李珠珢，才會把這件事情誇大，認為台灣不該干涉且應尊重他們的棒球文化。目前這起事件已經在各大韓國論壇發酵，大家都抱持不同意見。

李雅英（左起）、李多慧、安芝儇相繼來台發展，讓許多韓國球迷好失望。（圖／IG@yyyoungggggg、wlgus2qh、le_dahye）

有趣的是，近期有許多很久沒進場的球迷，發現喜歡的啦啦隊員不見了，變得很失望，還有人不滿台灣用錢把啦啦隊挖走。不過也有另一部分的人樂觀地說：「台灣挖啦啦隊，那我們就簽（台灣的）外籍球員，這樣大家都有得賺。」就像前中信兄弟洋投艾士特，日前才被起亞虎買斷合約。

最後挖系桑米西表示，現在韓國職棒每場平均超過14000名觀眾，而啦啦隊受歡迎的程度不斷上升中。有些粉絲則會選擇飛去台灣支持喜愛的啦啦隊女孩，還會與大家分享、討論在台灣看棒球的心得，逐漸提升兩國的棒球文化交流。