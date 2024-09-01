民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，8月31日晚間被檢察官聲請羈押禁見。民眾黨的黨公職輪班靜坐守候，也向小草喊話，要支持者9月1日早上集結，力挺柯文哲。媒體人黃揚明表示，柯文哲若被羈押禁見，請問民眾黨要不要開除他的黨籍？

黃揚明8月31日在臉書貼文表示，民眾黨接下來的難題是：若柯文哲被羈押禁見，請問要不要開除其黨籍？但以現在全黨挺一人的模式，看起來就算柯文哲真的碰到這最難堪的局面，全黨也要挺到底。

黃揚明接著指出，但是過去樹立的標準（馬治薇收押即開除），從此變成雙標後，民眾黨就勢必會變成宗教團體了。黃揚明更在留言區表示，當初民眾黨開除馬治薇後，馬治薇一審判決在反滲透法部分是無罪的，只依個資法判8個月有期徒刑。

網友回應表示，「感覺越跟檢方硬幹，越會被押耶！不過若檢方要押人也是要有金流證據吧」、「這是政治迫害，根本沒辦法拿來類比好嗎？」、「這個前提是司法要可信的，這是國家的悲哀」。

★未經判決確定，應推定為無罪。