經典宮鬥劇《甄嬛傳》開播至今13年熱度不減，近期推出的衍生綜藝《煥新環遊傳》也受到不少關注，其中女星蔡少芬時常自爆過往秘辛，每每都引發討論。近日她透露自己當媽後，曾丟失當時才2歲的大女兒2次，不僅讓節目來賓相當震驚，也掀起網友兩派論戰。

蔡少芬2008年與老公張晉結婚後，育有2女1子。她透露，有次一家人到澳門遊玩，抱著二女兒的她準備上車離開時，突然發現大女兒不見了，原以為大女兒跟著爺爺奶奶一起，正當一家人驚慌之時，才看到女兒竟站在不遠處和一位叔叔指著自己的方向說「我媽媽在那」，讓在場的嘉賓都感到驚恐，蔡少芬也表示「很可怕」。

蔡少芬自爆曾丟失2次女兒。（圖／微博 北島）

蔡少芬自爆曾丟失2次女兒。（圖／微博 北島）

然而，蔡少芬接著又說，再有次一家人到迪士尼樂園，拍完照準備要玩下個遊樂設施，赫然發現大女兒又不見了，夫妻倆四處尋人，幸好大女兒找不到大人後就站在原地等待，當時也沒有遇到壞人，丟失女兒的經歷也只是令蔡少芬尷尬地笑了笑。

蔡少芬自爆曾丟失2次女兒。（圖／微博 北島）

節目片段曝光後，立刻掀起網友議論，有人認為蔡少芬身為媽媽應該小心一點，心疼孩子被走丟2次，所幸都有找回來，但也有人表示能夠理解蔡紹分當時的處境，認為都已經抱著二女兒了，難免分身乏術，其實也可以請同行的家人幫忙留意。