檢廉為查明京華城容積率弊案，北檢於8月31日下午3時10分對民眾黨主席柯文哲偵訊，訊後依貪污罪向法院聲請羈押禁見；這起事件引起高度關注，北檢外也聚集不少民眾；網紅四叉貓於8月31日上午在北檢外開直播時，遭到挺柯文哲民眾(小草)丟水瓶，甚至搶奪他的直播器材，對此，他提到將於今(1)日去派出所提告，並說「去日本玩的旅費就靠他了」。

網紅四叉貓在臉書發文回顧「器材被搶事件」，他提到8月31日上午10時許，由於民眾黨號召小草(挺柯文哲民眾)至北檢門口挺柯文哲，於是他去看有多少人要「面試20萬月薪」的工作，便跑去現場開直播，然而，現場小草被柵欄圍起來，他無法和這些人站在一起，於是員警請他至100公尺外的地方開直播，他也乖乖聽話到馬路的對面開直播。

四叉貓表示，後來，有位穿白衣服小草跑來和他搭訕，並自告奮勇要帶他進柵欄內，他看對方很友善便答應跟隨，於是他開始整理裝備，並先將直播器材放在窗邊，豈料，對方竟然在好幾位警察面前直接要搶走一組兩萬多元的直播器材，他便立刻大喊「非禮」，直到一旁警察出聲制止後，對方才願意鬆開手，直播器材才安然無恙回到他手中。

最後，四叉貓也說，由於事發之後員警有將該名搶奪直播器材民眾的資料留下，而他今(1)日也將至派出所提告，並說「去日本玩的旅費就靠他了」。

★未經判決確定，應推定為無罪。