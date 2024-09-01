中華隊1日在世界U17男子排球錦標賽季軍戰，面對曾在小組賽3比2驚險獲勝的西班牙，這次兩隊再次進行5局大戰，結果也還是一樣，因為中華隊最後以25比17、16比25、25比23、21比25、15比12再次辛苦擊敗西班牙，漂亮拿下隊史最佳的季軍，更是台灣排球有史以來首度拿下世界級賽事獎盃。

季軍賽表現最佳球員仍是全隊進攻絕對主力黃品諺，他攻下全場最高30分，蔡東橙也有18分進帳，潘尚余11分，劉冠朋7分。

「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」教練曾永安賽後語無倫次地說，縱使去年參加亞洲U16男排錦標賽有一定默契，但今年出發前的集訓其實很辛苦，大家都很想拚，想在世界為台灣爭座獎盃。季軍戰2度被對手追平，曾永安指出，小朋友們太想贏反而綁手綁腳，這當中的差別就於在能不能站上頒獎台。

隊長蔡東橙回憶進入第5局前，大家彼此鼓勵，「對巴西都沒壓力，為什麼對西班牙要有壓力，大家放輕鬆去打，非常享受跟隊友一起打這場球的時光」。放開享受比賽的心態，讓U17中華男排創下歷史，蔡東橙笑說：「我們有被女排激勵到，這次能打到季軍，教練說我們可以說嘴一輩子了。」

季軍戰個人獨拿30分成為球隊致勝功臣，副攻手黃品諺在U17世錦賽大放異彩，還以總得分185分搶到得分王。他說：「第2場對保加利亞拿40分就感覺有機會爭取，只要我穩定發揮，每場都有一定數據累積。」他自知跟對手拚身高沒有，比賽中一直嘗試用頭腦打球，每場比賽保持期待的心情，而不是被對手身材所嚇到，能有這次成績真的沒有想過。